Emberi jogok

Kínai külügyminisztérium: hazugság, hogy Kína népirtást követ el az ujgurok ellen

Hua Csun-jing kínai külügyi szóvivő abszurd és arcátlan hazugságnak titulálta a Mike Pompeo kedden kiadott közleményében foglaltakat, a dokumentumot pedig papírhulladéknak nevezte. 2021.01.20 11:43 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Hazugságnak nevezte a kínai külügyminisztérium szóvivője szerdán Mike Pompeo távozó amerikai külügyminiszter kijelentését, miszerint Kína népirtást követ el a muszlim vallású ujgur kisebbség ellen.



Hua Csun-jing kínai külügyi szóvivő abszurd és arcátlan hazugságnak titulálta a Mike Pompeo kedden kiadott közleményében foglaltakat, a dokumentumot pedig papírhulladéknak nevezte.



Pompeo a közleményben egyebek mellett kitért a Kína északnyugati részén fekvő Hszincsiangban élő ujgurokkal, illetve más etnikai és vallási kisebbségekkel szemben alkalmazott kényszermunkáról és sterilizációról, a vallási szabadság korlátozásáról, illetve a több mint egymillió civil fogva tartásáról szóló vádakra.



Kína a közleményre reagálva felszólította az amerikai felet, hogy hagyjon fel a félretájékoztatással Hszincsiangot illetően, és ne avatkozzon be Kína belügyeibe - jelentette a CGTN kínai székhelyű nemzetközi hírcsatorna. A washingtoni kínai nagykövetség szóvivője szerint a népirtás vádja egy olyan hazugság, amelyet Kína hiteltelenítésére használnak fel. Elmondta: 2010 és 2018 között Hszincsiangban az etnikai kisebbségek létszáma 2,87 millió fővel emelkedett, ami 22,14 százalékos növekedést jelent. Az ujgurok száma - tette hozzá, - 10,17 millióról 12,72 millióra nőtt ebben az időszakban, ez a 25 százalékos népességnövekedés pedig meghaladta Hszincsiang teljes lakosságának 14 százalékos bővülését az említett nyolc év során.



Nemzetközi jogvédő szervezetek szerint azonban Hszincsiangban az 1,8 milliót is elérheti azoknak az ujguroknak és más, muszlim vallású kisebbségekhez tartozó embereknek a száma, akiket a helyi kormányzat akaratuk ellenére átnevelő táborokba zárt, és a gyárakban vagy a földeken dolgoztat. Egyes beszámolók szerint az érintett kisebbségek tagjaival szemben kényszersterilizációt is alkalmaznak, a különböző intézkedések során pedig családokat szakítanak szét, a szüleiktől elszakított gyermekeket állami nevelőotthonokban helyezik el. Peking álláspontja szerint a Hszincsiangban fenntartott központok önkéntes alapon biztosítanak képzéseket azok számára, akiknek az életére "hatással volt a terrorizmus és a radikalizmus".