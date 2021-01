Állati

A Tigrisvilág című sorozatban elhíresült állatkert tigrisei szövetségi védelmet kapnak

A szövetségi hatóságok egyebek mellett azzal vádolják a tulajdonosokat, hogy megsértették a veszélyeztetett fajok védelméről szóló és az állatvédelmi törvényt. 2021.01.20 10:27 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Tigrisvilág című Netflix-sorozatban elhíresült oklahomai állatkert új tulajdonosait kötelezték rá, hogy az állatkertben élő tigriskölyköket és az anyaállatokat adják át a szövetségi kormányzatnak - számolt be róla szerdán a BBC News.



A Greater Wynnewood Exotic állatkert jelenlegi tulajdonosa Jeff és Lauren Lowe. A szövetségi hatóságok egyebek mellett azzal vádolják őket, hogy megsértették a veszélyeztetett fajok védelméről szóló és az állatvédelmi törvényt.



Jeff Lowe az állatkert eredeti tulajdonosának, a Netflix-sorozat főszereplőjének, Joe Exoticnak az üzleti partnere volt. Exotic - eredeti nevén Joseph Maldonado-Passage - jelenleg 22 éves börtönbüntetését tölti egy bérgyilkossági kísérletben való részvételért és állatkínzásért.



"Lowe-ék megdöbbentő hanyagságot tanúsítottak állataik egészsége és jóléte iránt, és a törvényeket sem tartották be" - hangsúlyozta az igazságügyi minisztérium környezetvédelmi és természeti erőforrásokkal foglalkozó hivatalában dolgozó megbízott főügyészhelyettes.



A bíróság megállapította, hogy Jeff és Lauren Lowe nem biztosítottak megfelelő környezetet és táplálékot az állatoknak, és a megfelelő állatorvosi ellátás hiánya miatt számos állat betegedett meg, egy hét leforgása alatt két tigriskölyök is elpusztult.



A bíróság elutasította Lowe-ék hivatkozását arra, hogy az állatvédelmi törvény szerint ők valójában nem számítottak állatkert-üzemeltetőknek, mert az állatkert még nem készült el.



Joe Exotic elnöki kegyelemért folyamodott Donald Trumphoz, aki hivatali idejének utolsó óráiban több tucatnyi elítéltnek kegyelmezett meg, ám a sorozathős nem volt köztük.



A Tirisvilág című széria világsiker lett a pandémia megfékezésére hozott korlátozások tavaly márciusi bevezetésekor. A Netflix sorozata Joe Exotic színes életéről szól, amiben fontos szerep jutott fő riválisának, a Floridában nagymacska-rezervátumot üzemeltető Carole Baskinnek is. Jeff és Lauren Lowe is feltűntek a produkcióban.