Koronavírus-járvány

A kórházban kezelt fertőzöttek csaknem 30 százaléka visszakerül az intézménybe Nagy-Britanniában

Az új típusú koronavírussal fertőzött és kórházi ápolásra szoruló páciensek mintegy 30 százaléka hazaengedése után néhány hónapon belül visszakerült az intézménybe Nagy-Britanniában - állapította meg egy új, nagylétszámú kutatáson alapuló vizsgálat.



A Covid-19-cel kezelt páciensek visszakerülési aránya 3,5-szer nagyobb, halálozási aránya pedig hétszer magasabb, mint a többi, kórházban kezelt betegé - írja a The Guardian online kiadása.



A vizsgált 47 780 koronavírusos páciens 29,4 százaléka került vissza a kórházba az első hazaengedését követő 140 napon belül, 12,3 százalékuk meghalt.



A kórházból hazaengedettek csaknem egyharmada öt hónapon belül ismét kórházi kezelésre szorult, és csaknem minden 8. beteg elhunyt - állapította meg a tanulmány.



A vizsgálat azt is megállapította, hogy a 70 évnél fiatalabbaknál magasabb bizonyos belső szerveknél kialakuló problémák kockázata a hazaengedést követően.



Egyelőre nincs általános megegyezés az úgynevezett hosszú Covid-19 hatásairól és mértékéről, de a tudósok egyre több bizonyítékkal rendelkeznek róla. Ezt a fogalmat azoknál az eseteknél használják, melyeknél a betegség akut fázisán túl is hosszú távú életminőségromlás figyelhető meg.



A brit statisztikai hivatal (ONS) adatai szerint az Angilában koronavírus-fertőzésen átesettek egyötöde tapasztalt tüneteket öt héttel a fertőzés után, felük pedig legalább 12 héten át.



A kórházból hazakerülés után tapasztalható betegségek - légzőszervi problémák, diabétesz, szív-, máj- és veseproblémák - kockázata jóval magasabb volt, mint a megfigyelt kontrollcsoporté. A rizikó szintén magasabb a fiatalabbaknál és az etnikai kisebbséghez tartozóknál, mint a 70 évesnél idősebb európaiaknál.



A betegségről és a terápiákról szerzett egyre több információnak köszönhetően ugyanakkor nagy mértékben csökkent a Covid-19-cel kórházban kezelt páciensek halálozási aránya - mondta a kutatásban résztvevő Kamlesh Khunti, a Leicesteri Egyetem professzora.