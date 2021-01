Koronavírus-járvány

Lengyelországban eddig több mint félmillió embert oltottak be

Lengyelországban több mint félmillió embert oltottak be keddig - közölte Wojciech Andrusiewicz, a lengyel egészségügyi minisztérium szóvivője. A tárca szerint jelenleg lassul a járvány, maradnak viszont a korlátozó intézkedések.



A közel 38 millió lakosú Lengyelországban december 27-én kezdték meg a vakcinázást, az európai uniós program keretében több mint 62 millió adag oltóanyagot rendeltek, ami a teljes felnőtt lakosság beoltásához elegendő lenne. Eddig a Pfizer-BioNTech és a Moderna kétdózisú vakcinákból 1 millió 260 ezer adag érkezett Lengyelországba.



Annak kapcsán, hogy a Pfizer-BioNTech hétfőtől átmenetileg jelentősen csökkentette többek között lengyelországi szállítmányait, Michal Dworczyk, a kormányfői hivatal vezetője kedden arról biztosította a közvéleményt, hogy a vakcina jelenlegi tartalékai a második dózis beadásához is elegendőek azoknál, akiket az első körben már beoltottak.



A szállítmányok csökkentése kapcsán Dworczyk hétfőn megállapította: a tagállamok és a gyógyszergyártók közötti kapcsolatokat illetően az Európai Bizottsággal aláírt vakcinabeszerzési szerződés "messze áll a tökéletességtől". Ebben az összefüggésben kifogásolta, hogy Németország önállóan is beszerzett vakcinákat. Elmondta: a történtek fényében a varsói kormány elemzi annak lehetőségeit, hogy az uniós mechanizmuson kívül is vásároljon oltóanyagot.



Lengyelországban kedden 4835 új fertőzést regisztráltak, a Covid-19 kór miatt 60 ember, a Covid-19 és más betegségek együttes megléte miatt pedig 231 ember hunyt el.



Hétfőn Andrusiewicz úgy értékelte: a járvány az országban az utóbbi napokban valamelyest lelassult: az előző hét folyamán több mint 40 ezer, az azt megelőző héten pedig mintegy 60 ezer új fertőzést jegyeztek, és csökken a kórházi kezelésre szorulók száma is.



A szóvivő egyúttal további óvatosságra intett, és magasnak minősítette az utóbbi időben nem változó halálozási adatokat.



Az általános iskolák alsó tagozatos tanárainak múlt heti tesztelése - mely a pedagógusok két százalékánál mutatott ki fertőzést - Andrusiewicz szerint a lengyelországi járványhelyzet szintjére derít fényt.



Hétfőtől visszatértek a tantermekbe az első-harmadik osztályok diákjai. A többi korosztály távoktatásban maradt, a boltok, szállodák, éttermek, kulturális és sportintézmények működését érintő járványügyi korlátozásokat pedig a kormány január végéig meghosszabbította.