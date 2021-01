Thaiföld

Facebook-posztja miatt 43 és fél év börtönt kapott egy thaiföldi nő

Példátlan szigorral büntettek meg Thaiföldön egy nőt az uralkodó megsértése és rágalmazása címén: 43 és fél évet kell börtönben töltenie a közösségi médiára feltöltött tartalmai miatt a bíróság keddi ítélete szerint.



A nő a Facebookra és a YouTube videomegosztóra rakott ki 2014-ben olyan hangfelvételeket, amelyekkel a bíróság értékelése szerint felségsértést követett el. Eredetileg 87 éves börtönt szabtak ki rá, de mivel bűnösnek vallotta magát, a bíróság a felére enyhítette a büntetést.



Jogvédők élesen bírálták a súlyos büntetés kiszabását. A felségsértést szankcionáló - sokak szerint - ellentmondásokkal teli jogszabály alapján egészen banális dolgok, például egy-egy Facebook-bejegyzés kedvelése miatt is szabtak már ki büntetést. A bíróságnál nemcsak az uralkodóház tagjai tehetnek panaszt, ha úgy érzik, valaki megsértette vagy rágalmazta őket, hanem bárki indíthat - akár évekig is elhúzódó - eljárást, ha úgy ítéli meg, hogy valaki felségsértést követett el. Az utóbbi tizenöt évben leginkább politikai fegyverként használták fel.



Az utóbbi egy évben viszont a demokratikus reformokat sürgető fiatal tüntetők azt is követelni kezdték, hogy újítsák meg a monarchia intézményét, amelyre sok thaiföldi szinte szentségként tekint.



A demonstrálók azt kifogásolták, hogy túl sok hatalom összpontosul az uralkodó kezében, ráadásul működését nem is lehet elszámoltatni. A bíráló hangok miatt november óta a hatóságok mintegy 50 embert őrizetbe vettek, és felségsértés címén vádat emeltek ellenük.