A Covid-19 több mint egy évvel csökkentette a várható élettartamot az Egyesült Államokban

A szakemberek szerint a várható élettartam a lakosság egészségének fontos fokmérője és információs eszköz a Covid-19 hatásainak elemzésére. 2021.01.19 08:10 MTI

A koronavírus-járvány okozta halálok miatt 1,13 évvel csökkent az amerikaiak születéskor várható élettartama, az elmúlt 40 évben ez a legnagyobb éves visszaesés a várható élettartamban - közölték a Princeton és a Dél-Kaliforniai Egyetem kutatói.



A koronavírus-járvány több mint 336 ezer ember életét követelte 2020-ban az Egyesült Államokban.



Az amerikai tudományos akadémia folyóiratában (PNAS) közzétett tanulmány előrejelzése szerint a születéskor várható élettartam 77,48 év lesz, ami a legalacsonyabb 2003 óta.



A csökkenés még jelentősebb a kisebbségek körében: a feketék esetében 2,1 évvel 72,78 évre, a spanyol ajkúaknál 3,05 évvel 78,77 évre esik vissza. A fehérek körében jóval kisebb - 0,68 év - lesz a csökkenés, esetükben a várható élettartam 77,84 év lesz.



A feketék és spanyolajkú amerikaiak körében aránytalanul magas a koronavírus-fertőzöttek és a Covid-19 miatt elhunytak száma. Ez valószínűleg annak tudható be, hogy munkahelyeik, kiterjedt családi kapcsolataik által jobban ki voltak téve a megfertőződés veszélyének, ráadásul rosszabb egészségügyi ellátásban részesülnek - magyarázta Theresa Andrasfay, a Dél-Kaliforniai Egyetem kutatója.



A szakemberek szerint a Covid-19 látszólag megsemmisítette azokat a sikereket, amelyeket 2006 óta értek el a feketék és a fehérek várható élettartama közötti különbség csökkentésében az Egyesült Államokban.



A spanyolajkúak körében a fehérekhez képest mindig is alacsonyabb volt a halálozás - ez a jelenség latin paradoxonként ismert -, több mint három évvel hosszabb volt várható élettartamuk.



Most azonban a járvány miatt kevesebb mint egy évre zsugorodott a különbség.



"Különösen megdöbbentő a latinok várható élettartamának csökkenése annak fényében, hogy körükben a fehér és a fekete lakossághoz viszonyítva alacsonyabb a Covid-19 kockázati tényezőit jelentő legtöbb krónikus betegség aránya" - mondta Noreen Goldman, a Princeton kutatója.



A szakemberek szerint a várható élettartam a lakosság egészségének fontos fokmérője és információs eszköz a Covid-19 hatásainak elemzésére.



A járvány előtti évtizedekben az évenkénti javulás az amerikaiak várható élettartamában ugyan kismértékű volt, de csökkenés szinte soha nem fordult elő. A kivételt a 2015-ben, 2016-ban és 2017-ben megállapított 0,1 év éves csökkenés jelentette, amelyet a kutatók elsősorban a középkorú fehérek körében a kábítószertúladagolásnak, az alkoholfogyasztás miatt fellépő májbetegségeknek és az öngyilkosságoknak tulajdonítottak.



Az utolsó nagy világjárvány, amely jelentősen csökkentette a várható élettartamot, 1919-ban a spanyolnátha volt, amikor rendkívüli mértékben, 7-12 évvel esett vissza a várható élettartam.



A SARS-CoV-2 vírus okozta Covid-19 az Egyesült Államokat sújtja leginkább, ahol 23 932 551-en fertőződtek meg és 397 561-en haltak meg a kórban a Johns Hopkins Egyetem hétfő reggeli adatai szerint.