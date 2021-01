Koronavírus-járvány

Spanyolországban több mint 84 ezerrel nőtt a fertőzöttek száma a hétvégén

Spanyolországban több mint 84 ezerrel nőtt a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma a hétvégén - derült ki a spanyol egészségügyi minisztérium hétfőn közzétett összesítéséből.



A szaktárca adatai szerint az elmúlt 24 órában diagnosztizált esetszám meghaladta a 7600-at. Százezer emberből átlagosan 689-en fertőzöttek az országban. A járvány terjedése továbbra is gyorsul.



A koronavírus egy évvel ezelőtti megjelenése óta már több mint 2,3 millió embernél azonosították a fertőzést, amely eddig 53 769 emberéletet követelt. 843-en az utóbbi egy hétben hunytak el.



Jelenleg mintegy 23 ezren vannak kórházban, és több mint háromezren intenzív osztályon. A kórházak leterheltsége Covid-betegekkel átlagosan 18,6 százalékos, az intenzív osztályoké pedig 32,7 százalékos. Valencia tartományban ezek az arányok magasabbak, 37 és csaknem 53 százalék, ezért Alicante és Valencia városában is tábori kórházban helyeztek el nem súlyos állapotú betegeket.



Fernando Simón, a spanyol egészségügyi riasztási és vészhelyzeti koordinációs központjának igazgatója sajtótájékoztatóján elmondta: országszerte eddig 898 ezer adag koronavírus elleni vakcinát adtak be a szétosztott több mint 1,1 millióból. Hétfőn az összes tartományban megkezdték a második dózis beadását a Pfizer és a BioNtech által kifejlesztett oltóanyagból az idősotthonok lakóinak és dolgozónak.