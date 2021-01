Koronavírus-járvány

Belgiumban továbbra is emelkedik a fertőzöttek napi száma

2021.01.18

Továbbra is enyhén emelkedik, kétezer felett maradt Belgiumban a koronavírussal fertőzöttek napi száma hétfőn. Hollandiában megkezdték az idősotthonok lakóinak beoltását. Luxemburg fokozza oltási kampánya ütemét, a nagyhercegségben ez idáig több mint háromezer ember kapta meg a koronavírus elleni vakcinát.



A belga közegészségügyi intézet frissen közzétett adatai szerint az előző hét adataihoz képest hétfőn 9 százalékkal több ember esetében jegyzeték fel a koronavírus jelenlétét.



Belgiumban a napi mutató továbbra is kétezer felett van. A koronavírus-tesztek pozitivitási rátája országos átlagban 5 százalékos. Továbbra is az antwerpeni régió, Kelet-Flandria, és a brüsszeli régió tartozik a legfertőzöttebb területek közé Belgiumban - közölték.



Sajtóbeszámolók szerint a nyugat-belgiumi Houthulst egyik idősotthonában hétfőn négyen meghaltak, miután vasárnap száznál is több bentlakó és ápoló szervezetében mutatták ki a koronavírus nagy-britanniai mutációját. Mivel a jelek szerint a település járványgóccá vált, a közeli Antwerpen egyetemi kórházának szakemberei kedden megkezdik a lakosság, illetve a környező települések lakóinak szisztematikus tesztelését.



Hollandiában az idősotthonok, valamint a fogyatékkal élők gondozóintézeteinek orvosai hétfőn megkezdték a bentlakók oltását a koronavírus ellen. A holland egészségügyi minisztérium közölte: a gondozási intézmények legalább 15 ezer lakóját oltják be még ezen a héten. A kormány célja, hogy az idősotthonok és a fogyatékkal élők gondozóintézeteinek mintegy 155 ezer lakóját az elkövetkező hetekben beoltsák.



Hollandia, az európai uniós tagországok között utolsóként, január 6-án kezdte meg a lakosság oltását. Ez idáig 75 ezer egészségügyi dolgozót oltottak be a koronavírus ellen az országban.



Luxemburgban a hétvégén a korábbi adatokhoz képest több, 222 megerősített új koronavírus-esetet jegyeztek fel. Az luxemburgi Egészségügyi Minisztérium legfrissebb adatai szerint a hétvégén négy, a járvány kitörése óta 552 ember halt meg a vírus okozta szövődményekben. A járvány okozta betegség miatt kórházban 72 embert kezelnek, közülük 18 esetében kell intenzív ellátást biztosítani.



Paulette Lenert luxemburgi egészségügyi miniszter közölte, az oltási program bevezetése "a tervek szerint halad", a hét folyamán újabb oltópontok megnyitásával fokozzák a lakosság beoltását.



A luxemburgi kormány közölte, hogy a Moderna gyógyszeripari vállalat vakcinájának hétfői szállítása lehetővé teszi, hogy az eredetileg tervezett 36 ezernél több, legalább 43 ezer ember kapjon koronavírus elleni oltást március végéig. Az ország ez idáig hat gyártótól - AstraZeneca, Johnson&Johnson, Pfizer/BioNTech, Curevac, Moderna, Sanofi - kötött le mintegy 2,2 millió adag oltóanyagot. A valamivel több, mint 600 ezer lakosú nagyhercegségben ez idáig 3233 embert oltottak be az Európai Unió tagországaiban egységesen december 27-én indult oltási kampány kezdete óta.