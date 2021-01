Koronavírus-járvány

Romániában csupán a lakosság 35 százaléka oltatná be magát

Egy hétfőn közzétett felmérés szerint Romániában csupán a lakosság 35 százaléka oltatná be magát a koronavírus ellen. További 27 százalékuk még mérlegeli, hogy mit tegyen.



Az Avangarde közvélemény-kutató társaság január 15. és 17. között végzett, 3,5 százalékos hibahatárú telefonos felmérése során a megkérdezettek 30 százaléka válaszolta, hogy biztosan nem fogja beoltatni magát. A fennmaradó nyolc százalék nem adott választ a kérdésre. Az oltást igénylők alacsony aránya a koronavírus-oltással szembeni bizalmatlanságra vezethető vissza. A megkérdezettek 39 százaléka válaszolta, hogy nem bízik a Covid-19 elleni vakcina hatékonyságában. Ennél alacsonyabb, 37 százalék volt azoknak az aránya, akik bizalmuknak adtak hangot.



A megkérdezettek elsöprő többsége (77 százalék) válaszolta, hogy február 8-ától vissza kellene térni a jelenléti oktatásra, valamint azt, hogy nem értenének egyet egy újabb teljes karanténnal (79 százalék). Az esetleges teljes karantént a megkérdezettek csupán 17 százaléka tartja helyesnek.



Romániában pénteken indult az oltási kampány második szakasza, amelyben a 65 év fölöttiek, a krónikus betegségben szenvedők, valamint a társadalom számára kulcsfontosságú ágazatokban dolgozók kaphatják meg a koronavírus elleni védőoltást. Pénteken tulajdonképpen a jogosultak nyilvántartásba vétele kezdődött meg, a beoltásuk csak hétfőtől indult.



Elégedetlenséget váltott ki az érintettek körében, hogy a regisztrációs rendszer az első napokban többször is összeomlott. Vannak, akiknek több napi kísérletezés után sem sikerült feliratkozniuk. Az online feliratkozási felületet működtető Különleges Távközlési Szolgálat (STS) hétfőn elismerte a rendszer akadozását, és arra biztatta az érdekelteket, hogy próbálkozzanak újra.



A szolgálat azt is közölte, hogy az oltási kampány péntek délután indított második szakaszában hétfő délutánig több mint 300 ezer személyt jegyeztek elő. Közülük közel 160 ezren 65 év fölötti idősek, 68 ezren 65 év alatti, krónikus betegségben szenvedő személyek és 72 ezren a társadalom számára kulcsfontosságú intézmények alkalmazottai. Az előjegyzések több mint felét maguk az érintettek kezdeményezték, kisebb részét a munkáltatók, és még kisebb részét a háziorvosok.



A hétfőn közölt hivatalos adatok szerint Romániában tovább csökkent a napi fertőzések és a napi halálesetek száma. Az elmúlt 24 órában 1509 új fertőzöttet és 50 halálesetet jegyeztek. Amint az elmúlt hónapok statisztikája mutatja, a hétfői alacsony esetszámot nagyobb részt a tesztelés hét végi visszaesése okozza. A kórházakban 8710 személyt kezelnek koronavírus-fertőzéssel, közülük 1084-en szorulnak intenzív terápiás kezelésre.