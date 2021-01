Koronavírus-járvány

Megkezdődött a 70 éven felüliek oltása az Egyesült Királyságban

Megkezdődött hétfőn a koronavírus elleni oltás beadása a 70 éven felüli korosztály tagjainak az Egyesült Királyságban.



A brit egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint az oltási program továbbra is a menetrendben megjelölt két felső kockázati csoportra, vagyis a 80 éven felüliekre, valamint az egészségügy és a gondozói szolgálatok első vonalában dolgozókra összpontosít.



Azokban a térségekben azonban, ahol van elegendő oltóanyag és kapacitás, az egészségügyi hatóságok engedélyt kaptak arra, hogy kiterjesszék az oltási programot a menetrendben következő további két kockázati csoportra, a 70 éven felüliekre, illetve a krónikus betegségek miatt rendkívül veszélyeztetett emberekre - áll a szaktárca hétfői ismertetésében.



A brit kormány egyesített oltásügyi bizottsága (Joint Committee on Vaccination and Immunisation, JCVI) az oltási kampány december 8-i kezdetére elsőbbségi listát állított össze arról, hogy az egyes lakossági csoportok milyen sorrendben juthatnak hozzá a koronavírus elleni vakcinához.



A 25 oldalas útmutatás szerint a lista élén az idősotthonok lakói és gondozóik mellett a 80 éven felüliek, valamint az egészségügyi ellátás és a gondozói szolgálatok első vonalában dolgozók állnak, majd időrendi sorendben a 75, a 70, a 65, a 60, az 55, végül az 50 éven felüliek következnek.



Külön elsőbbségi csoportba tartoznak azok, akiknek olyan krónikus alapbetegségük van, amely növeli a súlyos szövődmények, illetve a halálozás kockázatát koronavírus-fertőzés esetén.



Matt Hancock brit egészségügyi miniszter a Twitteren közölte, hogy a 80 éven felülieknek több mint a fele már megkapta a koronavírus elleni oltást.



A brit kormány eddig több mint 350 millió adag vakcinát rendelt, és hivatalos célkitűzése az, hogy február 15-ig a JCVI elsőbbségi listáján szereplő felső négy veszélyeztetettségi csoport mindegyik tagja megkaphassa a koronavírus elleni oltásnak legalább az első dózisát.



Ez azt jelenti, hogy a 68 millió lakosú Egyesült Királyságban 16 millióan megkapják a vakcinát a jövő hónap közepéig.



A brit egészségügyi minisztérium hétfői bejelentése alapján azokban az országrészekben, amelyekben az első és a második veszélyeztetettségi csoport tagjainak nagy többségét beoltották, az oltási programot ki lehet terjeszteni a harmadik és a negyedik kockázati csoportra.



Boris Johnson miniszterelnök a tárca bejelentéséhez fűzött hétfői nyilatkozatában közölte, hogy országszerte percenként 140-en kapják meg a koronavírus elleni oltást.



Az egészségügyi minisztérium adatai szerint eddig több mint 3,8 millióan kapták meg a vakcina első dózisát. Az oltási programba hétfőn bevont újabb veszélyeztetettségi csoportokba 5,6 millióan tartoznak.