Külföld

Jóváhagyták közel nyolcszáz ciszjordániai telepeslakás felépítését

Izraelben jóváhagyták közel nyolcszáz új telepeslakás felépítését az 1967-ben elfoglalt Ciszjordániában - jelentette a The Times of Israel című angol nyelvű izraeli hírportál vasárnap.



Az izraeli hatóságok három nappal Joe Biden megválasztott amerikai elnök beiktatása előtt, Benjamin Netanjahu miniszterelnök múlt heti utasításainak megfelelően, jóváhagyták közel 800, izraelieknek szánt lakás felépítését Ciszjordánia izraeliek lakta településein.



Joe Biden, az amerikai diplomáciai hagyományokhoz hűen, várhatóan ellenezni fogja az izraeli építkezéseket Ciszjordániában, mert a nemzetközi jog szerint tilos civil lakosságot telepíteni megszállt területre.



Ciszjordánia polgári igazgatásának legfőbb tervező bizottsága döntött vasárnapi ülésén a különböző szakaszokban lévő építkezések folytatásáról, és az indítványozott 850 lakás tervéből 780 esetében megadta a kért engedélyeket.



A telepesek vezetői üdvözölték a lépést. Joszi Dagan, a szamariai regionális tanács vezetője úgy vélte, hogy "történelmi eredményt" ért el éveken át tartó munka után, és felszólította a kormányt, hogy ismerje el az illegálisan, állami jóváhagyás nélkül felhúzott otthonok ezreit is.



"Netanjahu miniszterelnök a több száz telepeslakás támogatásával ismét az ország érdekei elé helyezte személyes politikai érdekeit"- hangsúlyozta közleményében a lépést bíráló baloldali, a palesztinokkal megbékélésre törekvő Békét Most nevű szervezet.



"Ez a letelepítési tevékenység nemcsak a palesztinokkal folytatott viszály befejezésének lehetőségét rontja hosszú távon, hanem rövid távon is szükségtelenül ütközési pályára állítja Izraelt a hamarosan hivatalba lépő Biden-kormányzattal" - tették hozzá.



Az izraeli hatóságok a nemzetközi jog szerint megszállt területnek minősülő Ciszjordániában több szakaszban engedélyezik az izraeli építkezéseket. A további fejlesztésre megjelölt 850 otthon közül 500 már a végső jóváhagyásra vár.



A bejelentés erősítheti Netanjahu helyzetét a jobboldali telepesek körében a március végén esedékes parlamenti választások előtt.



Izrael az 1967-es hatnapos háborúban foglalta el Ciszjordániát Jordániától. A jövendő palesztin állam Ciszjordániában és a Gázai övezetben jönne létre a kétállami megoldás révén, amely palesztin állam kikiáltását ígéri a sok évtizedes palesztin-izraeli viszály megoldása érdekében.



A palesztinok az izraeli települések építését Ciszjordániában a nemzetközi jog megsértésének és a béke akadályának tekintik, és ebben széles körű nemzetközi támogatást élveznek.



A Palesztin Nemzeti Hatóság külügyminisztériuma elítélte a telepek bővítésének múlt heti bejelentését, és azzal vádolta Izraelt, hogy "versenyt fut az idővel" amikor Donald Trump amerikai elnök távozása előtt meghozza ezt a döntést.