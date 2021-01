Külföld

Az olasz kormányfő parlamenti többség nélkül is folytatni akarja a kormányzást

2021.01.18 08:30 MTI

Giuseppe Conte nem készül lemondásra abban az esetben sem, ha a parlamentben nem szerez abszolút többséget a hétfőn és kedden esedékes bizalmi szavazáson azt követően, hogy a Matteo Renzi vezette Élő Olaszország (IV) párt visszavonta minisztereit.



Giuseppe Conte hétfőn délben az alsóházban, kedden reggel a felsőházban számol be a kormányban bekövetkezett törésről. A miniszterelnök beszédét szavazás követi: az előzetes számítások a képviselőház támogatását majdnem biztosra veszik, a szenátusban Conténak 161 voksra van szüksége az abszolút többséghez.



A Corriere della Sera című olasz napilap vasárnapi számításai szerint a kormányfő a felsőházban - Renzi pártja nélkül - legfeljebb valamivel több mint százötven szenátorra számíthat. Az Élő Olaszország jelezte, hogy tagjai tartózkodni fognak, így a kormánynak kevesebb szavazat is elég a többség eléréséhez. Alkotmányjogászok rámutattak, hogy Giuseppe Conte egyszerű többséggel is folytathatja a kormányzást.



A kormányközeli Il Fatto Quotidiano című lap máris azt írta, hogy Giuseppe Conte kisebbségben is a helyén maradhat. Sajtókommentárok szerint a miniszterelnök minden eszközzel el akarja kerülni a lemondást, mivel nem bízik abban, hogy egy harmadik Conte-kormány megalakítására lehetőséget kapna.



A kormánypártok, az Öt Csillag Mozgalom (M5S), a baloldali Demokrata Párt (PD) és a Szabadok és Egyenlők (LeU) vasárnap este újabb egyeztetést tartottak a lehetőségek felmérésére. Nicola Zingaretti PD-főtitkár összefogásra szólította fel a demokratikus, felelősségteljes, Európa-barát parlamenti erőket hangoztatva, hogy a Conte-kormány bukásával veszélyes sodródás fenyegeti az országot. Az M5S és a PD az utolsókig elutasítani tűnik az "árulónak" kikiáltott Matteo Renzi ajánlatát egy új kormánypaktum megkötésére. Renzi a szavazás előtti utolsó interjújában hangoztatta, hogy pártját azért vonta ki a kormányból, mivel a járvány utáni gazdasági helyreállítási források felhasználási programját nem tartja megfelelőnek.



A Corriere della Sera úgy vélte, a "hatalmi palotákba bezárkózott" politika még sohasem került ennyire messze az olaszoktól, akik az előttük álló hónapoktól aggódnak, a szegénységtől félnek, és egészségügyi, gazdasági, társadalmi védelmet szorgalmaznak.



A felmérések szerint a 2018 óta kormányon levő M5S a két évvel ezelőtti több mint 32 százalékos támogatottsága felére esett vissza, és a pártok között az elsőről a negyedik helyre szorult.



Szövetségese, a PD a felmérésekben húsz százalék körül szerepel, és a második legnagyobb a jobboldali Liga mögött. A húsz olaszországi tartományból tizenötöt a Matteo Salvini vezette jobboldali szervezet irányítja.



A jobboldali Il Giornale című lap véleménye szerint a járványveszély miatt lezárt országot "nem lehet kisebbségben kormányozni".



A gazdasági napilap, az IlSole24Ore megjegyezte, hogy az Élő Olaszország támogatása nélkül a kormány a parlamenti bizottságokban is elveszíti többségét.

Elemzők szerint jól látszik, hogy a 2018 júniusában az ismeretlenségből előlépett jogászprofesszor, Giuseppe Conte nem kíván távozni a politikából, és akármikor is legyenek, már a következő választásokra készül.



Ha Conténak a következő negyvennyolc órában nem sikerül legalább egyszerű parlamenti többséget szereznie, be kell nyújtania lemondását az államfőnek.



Az egyetlen járható utat a választások jelentik, az olaszoknak elfogyott az idejük - írta közösségi oldalán Giorgia Meloni a jobboldali Olasz Testvérek (FdI) elnöke.