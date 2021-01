Koronavírus-járvány

Karanténba kell vonulniuk és negatív tesztet kell felmutatniuk az Egyesült Királyságba utazóknak

A brit kormány hétfőtől átmenetileg minden országból megszüntette a karanténkötelezettségtől mentes beutazás lehetőségét az Egyesült Királyságba. Ezzel egy időben érvénybe lépett az a rendelkezés is, amelynek értelmében csak negatív koronavírus-teszt felmutatásával lehet belépni az országba.



Mindkét intézkedés brit idő szerint hajnali 4 órakor, közép-európai idő szerint 5 órakor vált hatályossá.



A brit kormány indoklása szerint ezeknek a rendelkezéseknek a célja az, hogy az ország megvédhesse magát az esetleg még nem azonosított új koronavírus-változatok behurcolásának kockázatától.



London tavaly júliusban állította össze azoknak az országoknak a listáját, amelyekből eddig karanténkötelezettség nélkül be lehetett utazni az Egyesült Királyságba.



A karanténmentesített országok között eredetileg Magyarország is szerepelt, de szeptemberben lekerült erről a listáról, és azóta a Magyarországról érkezőknek is tíz napot - illetve ha ennél rövidebb ideig maradnak, tartózkodásuk teljes idejét - elkülönítésben kell tölteniük.



Így a Magyarországról beutazók számára a karanténkötelezettség nélküli beutazás lehetőségének felfüggesztése nem jelent változást.



Hétfőtől negatív koronavírusteszt-eredményt is fel kell mutatniuk a külföldről érkezőknek.



A közép-európai idő szerint szintén 5 órakor életbe lépett intézkedés alapján a koronavírus-szűrés leletét angolul, franciául vagy spanyolul kell kitölteni.



Fordításokat a brit hatóságok nem fogadnak el, az utazóknak a teszteredmények eredeti példányát kell felmutatniuk nyomtatott formában, illetve mobileszközeiken email- vagy SMS-üzenetként.



A leletnek tartalmaznia kell a teszt eredményén kívül az utazó nevét ugyanolyan formában, ahogy az úti okmányban szerepel, a születési dátumot, azt az időpontot, amikor a szűrővizsgálatot végző egészségügyi szolgáltató a teszthez levett mintát begyűjtötte vagy megkapta, a szűrést végző szolgáltató nevét és elérhetőségeit, valamint a teszthez használt felszerelés megnevezését.

A brit közlekedési minisztérium rendelkezése alapján a koronavírustesztet az indulás előtt legfeljebb 72 órával lehet elvégeztetni, és mindenkinek ki kell töltenie az angliai tartózkodási helyszínt rögzítő online űrlapot (Passenger Locator Form) is.



Az utasok ezen az űrlapon jelentik be a brit hatóságoknak, hogy érkezésük után hol töltik az elkülönítés idejét, és ott milyen módon lehet felvenni velük a kapcsolatot.



A negatív koronavírusteszt-eredmény meglétét és a Passenger Locator Form kitöltését már az utazókat szállító közlekedési cégek - a légitársaságok, illetve a vasúti és a kompvállalatok - ellenőrizni fogják, de érkezés után a brit hatóságok is kérhetik, és 500 font (több mint 200 ezer forint) pénzbírsággal sújthatók azok, akik nem tesznek eleget ezeknek az előírásoknak.



A külföldről érkezőket a negatív koronavírus-szűrési lelet sem menti fel a kötelező tíznapos karantén alól. Továbbra is van lehetőség azonban a karanténidőszak lerövidítésére, ha az utazók az indulásuk utáni ötödik napon újabb koronavírus-szűrést végeztetnek, és ennek eredménye is negatív.



A brit kormány javasolja, hogy akik élni kívánnak ezzel a lehetőséggel, még indulásuk előtt foglaljanak időpontot a teszt elvégzésére jogosult brit magánszektorbeli szolgáltatóknál, amelyeknek listája a gov.uk kormányzati portálon található.



A karanténidőszak lerövidítését célzó második tesztet csak ezekkel a fizetős nagy-britanniai magánszolgáltatókkal lehet elvégeztetni, a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) ingyenes koronavírus-szűrései erre a célra nem vehetők igénybe.