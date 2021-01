Koronavírus-járvány

Olaszországban a szállítmányok késése ellenére megkezdték a második dózis beadását

Az egészségügyi tárca vasárnap délben közölt adatai szerint eddig már több mint egymillió százhuszonháromezer oltást adtak be. 2021.01.18 04:30 MTI

A római járványkórházban adták be elsőként a vakcinák második dózisát vasárnap, az oltások folytatását azonban nehezíti a Pfizer-BioNTech szállítmányok késése. A halottak száma meghaladta a 82 ezret.



A Spallanzani római járványkórházban kezdődött el a második dózis beadása. Elsőként az a százharminc egészségügyi dolgozó kapta meg, akiket december 27-én oltottak be először.



Domenico Arcuri járványbiztos közlése szerint mintegy harminc százalékkal kevesebb érkezik a jövő hétre várt Pfizer-BioNTech vakcina-szállítmányból. Az amerikai gyógyszergyár december vége óta már háromszor 470 ezer adagot adott át Olaszországnak. A következő napokban várt újabb több mint 562 ezer dózisból viszont 165 ezerrel kevesebb fog érkezni. "Az egészséggel nem lehet tréfálni" - hangoztatta Domenico Arcuri reményét fejezve ki, hogy a késés nem haladja meg az egy hetet, máskülönben - tette hozzá - az olasz kormány jogi lépéseket tesz.



Az egészségügyi tárca vasárnap délben közölt adatai szerint eddig már több mint egymillió százhuszonháromezer oltást adtak be.



Vasárnaptól ismét vörös zónának, kiemelten járványveszélyes térségnek számít Lombardia, Bolzano város és térsége, valamint Szicília. A sziget kormányzója maga kezdeményezte a tartomány zárlat alá helyezését, Lombardia és Bolzano viszont bírósághoz készül fordulni a szigorításokkal szemben.

További tizenegy tartomány közepesen veszélyes, narancssárga színű fokozatba került, ami azt jelenti, hogy a városok, települések területét nem lehet engedély nélkül elhagyni. Hat régió sárga, alacsonyan veszélyeztetett, közöttük van Toszkána és Campania.



A vasárnapi adatok szerint az utóbbi egy napban több mint 12 ezer új beteget szűrtek a korábbi több mint 16 ezerhez képest. A betegek közül 377-en haltak meg, így az elhunytak száma elérte a 82 177-t.



Hétfőn újabb 642 ezer gimnazista és szakközépiskolás tér vissza az oktatási intézményekbe Lazio, Emilia Romagna, Molise és Piemonte tartományban, egyelőre ötven és hetvenöt százalék közötti tantermi jelenléttel. A tizennégy év feletti diákok október vége óta digitálisan követték az órákat. Több tartományban már január 11-én megnyitották a gimnáziumokat, máshol továbbra is zárva tartanak. Az egészségügyi hatóságok kiemelték, hogy a diákok között két százalékos a fertőzés terjedési üteme, ugyanakkor "az esetleges betegségnél is súlyosabb lelki tünetek jelentkeznek a tizenévesek között".



Veneto tartományban a téli szünet után újraindult általános iskolák első nyolc osztályaiból kétszázat helyeztek már karantén alá pozitívnak bizonyult tanulók miatt.



Internetes és más felületeken már látható az olaszországi oltási kampányt reklámozó klippek közül az első, amely az Ölelés szobája címet kapta. A járványbiztos megbízásából a reklámvideókat az Oscar-díjas rendező Giuseppe Tornatore forgatta, a zenéjét a szintén Oscar-díjas Nicola Piovani szerezte.