Koronavírus-járvány

Szlovénia enyhíthet, Horvátország várhatóan február közepéig meghosszabbítja a korlátozásokat

Szlovénia enyhíthet a szigorításokon, Horvátország várhatóan február közepéig meghosszabbítja a koronavírus-járvány megfékezésére hozott korlátozásokat. A Ljubljana által közzétett adatok szerint szombaton 569-cel, 149 ezer 131-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma Szlovéniában. Elhunyt újabb 40 beteg, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 3180-ra emelkedett. A koronavírusos betegek közül 1220-an vannak kórházban, 188-an intenzív osztályon. Az aktív fertőzöttek száma 23 ezer 851.



Az utóbbi egy hét adatai alapján 1366-ra csökkent a napi esetszám átlaga, ez már megközelíti azt a határt, amely alapján a szlovén kormány enyhíthet a járványügyi intézkedéseken. A kabinet a múlt héten fogadta el azt az ütemtervet, amelynek értelmében ha heti bontásban 1350 alá csökken az új fertőzöttek, valamint 1200 alá a kórházban kezelt betegek száma, kinyithatnak az óvodák és megkezdődhet a tantermi oktatás az általános iskolák első három osztályában, valamint a laboratóriumi gyakorlatok az egyetemisták számára. Kinyithatnak a múzeumok, a könyvtárak, a galériák, az autószerelők és más hasonló szolgáltatók, továbbá néhány üzlet. Engedélyezhetik a nyílt téri, érintkezés nélküli sportolást, beleértve a síelést is.



Hétfőtől viszont visszatérhetnek az iskolapadokba az általános iskolák alsó tagozatos osztályaiba járó, továbbá az érettségi előtt álló diákok. A felsőtagozatosok és a többi középiskolai tanuló számára online oktatást rendeltek el.



Horvátországban eddig 45 ezer 710, Szlovéniában 41 ezer 439 embert oltottak be a koronavírus ellen, zömében egészségügyi dolgozókat, szociális- is idősotthonok lakóit és dolgozóit, valamint idősebb és krónikus betegeket.