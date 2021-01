Koronavírus-járvány

Száznál is többen megfertőződtek Belgium egyik idősotthonában a brit vírusmutációval

A nyugat-belgiumi Houthulst egyik idősotthonában 128-an fertőződtek meg a koronavírus brit mutációjával, eközben az országban valamelyest csökkent az új fertőzöttek átlagos napi száma. Belgium a vártnál mintegy hétezer dózissal kevesebbet kap a Pfizer/BioNTech oltóanyagából a jövő hét folyamán - közölte a belga sajtó vasárnap.



Sajtóbeszámolók szerint nem az első eset, hogy Belgiumban kimutatták a brit vírusmutációt, a múlt héten ugyanis a karácsonyi vakációról visszatérő turisták között találtak fertőzötteket. Eddig azonban nem volt példa arra, hogy egyszerre ennyi, azonos épületben lakó esetében mutassák ki a fertőzést.



Joris Hindryckx, Houthulst polgármestere vizsgálatot indított annak kiderítésére, hogy a hónapok óta tartó látogatási tilalom ellenére miként juthatott a vírusmutáció a rendkívül szigorú higiéniai követelményeket megkövetelő intézmény falain belülre.



Az oltási kampányért felelős munkacsoport tájékoztatása szerint Belgium az előirányzott 93 ezer 500 ampulla helyett 86 ezer 500-at kap a Pfizer/BioNTech oltóanyagából a jövő hét folyamán. A mennyiség csökkentése nem lesz jelentős hatással az első célcsoportok, nevezetesen az idősotthonok lakóinak, valamint a koronavírussal fertőzötteket ápoló kórházi személyzet beoltására.

Frank Vandenbroucke belga egészségügyi miniszter korábbi tájékoztatása szerint Belgiumban hétfőtől megkezdik a lakosság beoltását a Moderna vállalat koronavírus elleni oltóanyagával is, miután a Pfizer és a BioNTech gyógyszercégek által kifejlesztett, december 28. óta alkalmazott vakcinából ez idáig már 35 ezer ember megkapta az első oltást. Az amerikai Moderna oltóanyagából Belgium ez idáig 8 ezer adagot kapott, a jövő héten további 13 ezer, majd február 1-jén 31 ezer, február 15-én pedig további 94 ezer adag érkezik.



Az illetékes egészségügyi hatóság vasárnap közölte, hogy a hét végére valamelyest csökkent az új koronavírussal fertőzöttek napi átlagos száma Belgiumban.



A hét folyamán 28 százalékos növekedés mellett 2080 átlagos napi fertőzésszámot regisztráltak, vasárnapra 1997 alá csökkent a mutató. Noha a vasárnap közölt szám a napi adatok között a legalacsonyabb volt a héten, az egy héttel korábbihoz képest még így is 11 százalékkal magasabb.



A kórházban ápoltak száma továbbra is csökkenő tendenciát mutat. Jelenleg 1818 ember van kórházban a koronavírus-fertőzéssel összefüggésben, ami 3 százalékkal kevesebb múlt vasárnaphoz képest.



Naponta átlagosan 116 új beteget szállítottak kórházba, 14 százalékkal kevesebbet mint egy hete. Intenzív ellátásban 352-en részesülnek, mintegy 2 százalékkal többen mint a múlt héten.



A koronavírus átlagosan naponta körülbelül 50 ember haláláért felelős, ez egyhetes visszatekintésben 15,8 százalékos csökkenést jelent. A járvány kezdete óta Belgiumban 677 ezer 209 ember fertőződött meg az új típusú koronavírussal, és 20 ezer 396 ember halt meg a szövődményekben.