Koronavírus-járvány

Ausztriában két héttel meghosszabbítják a teljes zárlatot

Ausztriában másodszor is meghosszabbítják a koronavírus-járvány terjedésének megfékezését célzó teljes zárlatot - jelentette be Sebastian Kurz kancellár vasárnap.



A karácsony után, december 26-tól bevezetett zárlatot eredetileg január 18-ig tervezték, majd 25-ig meghosszabbították. A mostani döntés alapján február 8-ig tart az országos karantén Ausztriában. Ennek elsődleges célja, hogy megelőzzék a koronavírus brit mutációjának robbanásszerű terjedését. Eddig 5 fertőzött esetében azonosították a brit vírust, további 100 gyanús esetet még vizsgálnak.



"A csökkenő járványügyi adatok ellenére még lejjebb kell szorítani a számokat, mielőtt a brit mutáció agresszívebb terjedése ellehetetlenítené az egészségügyi rendszert" - magyarázta a döntést a kancellár. Hozzátette: reményei szerint április végéig - de amennyiben az AstraZeneca vakcinája is megkapja az engedélyt, még hamarabb, március végéig - sikerül beoltani a lakosság 65 éven felüli legveszélyeztetettebb rétegét.



Az elsődleges cél jelenleg a napi új megbetegedések számának leszorítása 700 alá, illetve a fertőzési ráta 0,8 százalékra csökkentése, így elkerülhető a kórházak és az intenzív osztályok túlterhelése.



A kormányfő negatív példaként említette az olaszországi Dél-Tirolt, ahol a zárlat után, november végén tíz napra újranyitottak, majd újfent el kellett rendelni a teljes zárlatot. "Ennek így semmi értelme, bezárunk, kinyitunk, újra bezárunk. Ezért is döntöttünk inkább a zárlat meghosszabbításáról" - hangsúlyozta Kurz.



Az új rendelkezés értelmében Ausztriában február 8-ig biztosan marad az egésznapos kijárási korlátozás, zárva maradnak - az alapvető szükségleti cikkeket árusító üzletek és gyógyszertárak kivételével - a kereskedelmi egységek, a kulturális és sportlétesítmények, a közeli testi kontaktust igénylő szolgáltatók, és az iskolák is maradnak a távoktatásnál. A szállodák, éttermek és bárok még tovább lesznek zárva, előreláthatólag február végéig.



A másfél méteres távolságtartás előírt mértéke ezentúl 2 méter lesz, és január 25-től a szokásos, egyszerűbb maszkok helyett a tömegközlekedésben és a boltokban kötelező lesz a hatásosabb FFP2-es maszkok viselése. Ezeket a maszkokat a kereskedőknek önköltségi áron kell árusítaniuk, illetve a rossz anyagi helyzetű rétegeknek ingyen bocsátják majd rendelkezésre.



A kormány továbbra is támogatja a rövidített munkaidőt, és - ahol csak lehetséges - az otthonról történő munkavégzést.



A sí- és korcsolyapályák - minden kritika ellenére - továbbra is nyitva tarthatnak a szigorú járványvédelmi intézkedések betartása és ezek még szigorúbb ellenőrzése mellett.