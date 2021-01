Földmozgás

Horvátországi földrengés - Adományokat vitt a Katolikus Karitász Sziszekbe és Petrinjába

2021.01.17 03:28 MTI

Több száz családot támogat a Katolikus Karitász azzal a több mint 6,5 millió forint értékű segélyszállítmánnyal, amelyet kedden juttatott el a földrengés sújtotta közép-horvátországi Sziszekbe és Petrinjába.



A segélyszervezet gázkályhák, nagyteljesítményű áramfejlesztők, tartós élelmiszerek, plédek és három raklap mosópor mellett az újjáépítés elindításában szükséges húsz raklap építőanyagot vitt a sziszeki karitásznak négy kisbusszal és egy nyerges kamionnal.



A közleményben idézték Zagyva Richárdot, a Katolikus Karitász országos igazgatóhelyettesét, a segélyszállítmányt kísérő delegáció vezetőjét, aki azt mondta, a tárgyi adományok gyűjtése Sziszek testvérvárosából, Szombathelyről indult az egyházmegyei karitász koordinálásában. Hozzátette, a helyiek vezetésével látogattak el a katasztrófa sújtotta településekre, ahol már a jövő építése volt fókuszban. Országos pénzadománygyűjtésük már az újjáépítést fogja segíteni.



A most átadott, több mint 6,5 millió forintnyi adományt a segélyszervezet felhívására Győr, Szombathely és Zalaegerszeg környéki települések, valamint a karitász budapesti közösségei gyűjtötték össze. A szállítmány segít azoknak, akik otthonukban maradhattak, de közműveik nincsenek, és azoknak is, akik már konténerekben, átmeneti szállásokon élnek.



Közölték azt is, az eddigi, célzott adományok - gázkályha, aggregátor, meleg takarók, tartós élelmiszer - mellett műanyag evőeszközökre volt most a legnagyobb szükség, ugyanis a sziszeki karitász megszervezte, hogy központilag főzzenek azoknak, akiknek nincs fedél a fejük fölött.



Az országos összefogáshoz a Katolikus Karitász 1356-os adományvonalának hívásával 500 forinttal, egyéb összeggel a karitasz.hu oldalon bankkártyás adományozással lehet csatlakozni - írták.