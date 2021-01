Koronavírus-járvány

Több, oltás utáni halálesetet is vizsgálnak Norvégiában

Norvégia arra figyelmeztet, hogy a nagyon idős és beteg emberek oltása komoly kockázattal jár - írta a norvég sajtó.



Az északi országban 23 ember halt meg nem sokkal azután, miután megkapták a koronavírus-vakcinát.



Eddig 13 esetben történt boncolás, amelyből az orvosok azt a következtetést vonták le, hogy a halálesetekhez feltehetően köze van az oltás mellékhatásainak. Az eredmények arra utalnak, hogy az amúgy enyhe vagy annak tűnő mellékhatások az idős, rendkívül gyenge immunrendszerű emberek esetében olyan súlyosan befolyásolhatják az egészségi állapotukat, hogy akár halálhoz is vezethetnek.



Azoknak, akinek az életkilátásai már amúgy is rosszak, a vakcina esetleges előnyei amúgy is elhanyagolhatók - vonták le a következtetéseket a kutatók.



Norvégiában eddig közel 33 ezer ember kapta meg az oltást, zömük a Pfizer/BioNTech-vakcináját kapta.