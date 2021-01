Koronavírus-járvány

Uniós szóvivő: az Európai Bizottság nincs kapcsolatban a kínai oltóanyag-fejlesztővel

Az Európai Bizottságnak nincs tudomása arról, bármiféle kapcsolat lenne az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) és a koronavírus elleni vakcina kínai fejlesztője között, továbbá az Európai Bizottság sem áll kapcsolatban a kínai oltóanyag-fejlesztővel - közölte Stefan De Keersmaecker, az Európai Bizottság illetékes szóvivője pénteken.



Sajtótájékoztatón feltett kérdésre válaszolva a szóvivő kiemelte, az Európai Unió oltási stratégiáját a minőségi vakcinák beszerzésére helyezezi, azokra az oltóanyagokra, amelyeket az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) hatékonynak és biztonságosnak ítél.



Aláhúzta, mindezek nagyon fontosak az európaiak bizalmának kiépítéséhez. Kiemelte továbbá, hogy az Európai Bizottság széles és átfogó oltóanyagportfóliót állított össze mindazon vállalatok által fejlesztett vakcinákból, amelyek megfelelnek az unió szigorú kritériumainak.



Az Európai Bizottság ez idáig az AstraZeneca (400 millió adag), a Sanofi-GSK (300 millió adag), a Johnson and Johnson (400 millió adag), a BioNTech-Pfizer (600 millió adag), a CureVac (405 millió adag) és a Moderna (160 millió adag) vállalatokkal írt alá vakcinabeszerzésről szóló szerződéseket.



A szóvivő szerdán arról tájékoztatott, hogy az Európai Gyógyszerügynökség előzetes tárgyalásokat folytat a koronavírus elleni orosz vakcina, a Szputnyik V gyártójával. Az orosz vállalat azonban egyelőre nem döntött úgy, hogy kérelmet nyújt be a készítmény uniós alkalmazásának jóváhagyására.



Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken közölte: minden oltóanyagnak, amely az EU piacára kerül, át kell esnie az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) vizsgálatán.



Sztella Kiriakídisz, az egészségügyért és élelmiszer-biztonságért felelős biztos az uniós tagállamok egészségügyi minisztereinek szerdai informális videókonferenciáját követően arra emlékeztetett, hogy 2020 júniusában mind a huszonhét tagország felhatalmazta az Európai Bizottságot, hogy a nevükben tárgyaljon az oltásokra vonatkozó előrendelésekről. A megállapodás jóváhagyásával, illetve a tárgyalások unióra való átruházásával mindegyikük beleegyezett abba, hogy nem indít saját eljárást az oltóanyagok megvásárlására ugyanazoktól a laboratóriumoktól - emelte ki.



Erik Mamer, az Európai Bizottság vezető szóvivője november végén közölte: az Európai Unióban elérhető vagy a jövőben elérhetővé váló oltóanyagoknak meg kell felelniük a vonatkozó uniós minőségi és jóváhagyási előírásoknak. Az előírásól azonban a tagországok vészhelyzet esetén, sürgősségi eljárás keretében, ideiglenesen és korlátozott módon eltérhetnek. Ilyen esetben az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) engedélye nélküli termékeket is forgalmazhatnak. A tagállamok által vészhelyzet esetén, saját hatáskörben, ideiglenesen engedélyezett vakcinákat azonban kizárólag saját területükön forgalmazhatják, más uniós tagállamban nem.

Stefan De Keersmaecker illetékes szóvivő kiemelte: uniós engedély nélküli oltóanyag forgalomba hozataláért az azt alkalmazó tagállam viseli a felelősséget. Tájékoztatása szerint amennyiben egy vakcina felhasználását egy tagállam engedélyezi, akkor az oltóanyag abban a tagországban válik forgalmazhatóvá.



Az Európai Bizottság azt támogatja, hogy az uniós területén alkalmazott vakcinák forgalomba hozatalát az Európai Gyógyszerügynökség engedélyezze. Az ügynökség alaposan tanulmányozza az oltóanyagok hatékonyságát és biztonságosságát forgalomba hozatal előtt. Az eljárás nagyon fontos az európai állampolgárok biztonságának szavatolásához - tette hozzá.