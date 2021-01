Diplomácia

Az EU újabb szíriai minisztert sújt szankciókkal

Az Európai Unió Tanácsa a szíriai kormány újabb miniszterét vette fel a szíriai rezsimmel és annak támogatóival szemben hozott korlátozó intézkedések hatálya alá vont emberek, illetve szervezetek jegyzékébe - közölte az uniós tanács pénteken.



A jegyzékben szereplők közé ezúttal Fejszál Mekdad, novemberben kinevezett szír külügyminiszter került.



A határozattal 289-re emelkedett azok száma, akikkel szemben amiatt vezettek be utazási tilalmat és amiatt fagyasztották be vagyoni eszközeiket, mert felelősek a szíriai polgári lakosság erőszakos elnyomásáért, a rezsim kedvezményezettjei vagy támogatói, illetve kapcsolatban állnak ilyen emberekkel.



Az Európai Unió 70 szervezetet is vagyoni eszközeik befagyasztásával sújt. A Szíriával szembeni jelenlegi szankciók köréhez tartozik az olajembargó, bizonyos befektetésekre vonatkozó korlátozások, a Szíriai Központi Bank az unióban található vagyoni eszközeinek befagyasztása, exportkorlátozás azon berendezések és technológiák esetében, amelyek a belső elnyomás céljára is használhatók, illetve amelyek az interneten vagy a telefonhálózaton keresztüli kommunikáció nyomon követésére, illetve lehallgatására is szolgálhatnak.



A szíriai helyzetre való tekintettel hozott szankciók 2011. december 1. óta vannak érvényben.