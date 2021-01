Koronavírus-járvány

Tovább szigorítanak a spanyol tartományok a fertőzések számának növekedése miatt

A járványügyi intézkedések további szigorítását jelentette be több spanyol tartomány pénteken a koronavírus-fertőzések számának folyamatos növekedése miatt.



Kasztília és Leónban szombattól két héten át négynél többen nem lehetnek az összejöveteleken, kivételes indokokhoz kötik a tartományon belül a megyék közötti közlekedést és az éjszakai kijárási tilalom hosszabb lesz, már este nyolc órakor életbe lép.



Alfonso Fernández Manueco, az autonóm helyi kormány elnöke az Antena 3 kereskedelmi televízióban elmondta: az elmúlt 15 napban megnégyszereződött a koronavírus fertőzéssel kiszűrt esetek száma a régióban.



A madridi tartományban hétfőtől egy órával hamarabb, este 11-kor kezdődik a kijárási tilalom, a vendéglátóhelyeknek, színházaknak, moziknak ezért 10 órakor be kell majd zárniuk.



Emellett tovább bővül azoknak a zónáknak a köre, ahonnan csak meghatározott feltételekkel, például munkavégzés miatt lehet távozni. A szabad mozgás korlátozására vonatkozó rendelkezések több mint 1,3 millió embert fognak érinteni jövő héttől, vagyis a tartomány lakosságának 20 százalékát. A kijelölt övezetekben regisztrálták a fertőzések negyedét a régióban.



Aragónban a megyeszékhelyeken, Zaragozában, Huescában, Teruelben, valamint a 10 ezernél népesebb városokban rendeltek el a madridihoz hasonló ki-és bejárási korlátozásokat. Ebben a tartományban is előbbre hozzák az éjszakai kijárási tilalom kezdetét, este 10 órára és négynél többen nem gyülekezhetnek. Hétvégenként a nem létfontosságú szolgáltatást nyújtó üzleteknek délután hat órakor be kell zárni.



Spanyolország február másodikáig meghosszabbította a beutazási korlátozásokat Nagy-Britanniával szemben, csak a spanyol, illetve az andorrai állampolgárok léphetnek be a szigetország felől, valamint azok, akik ezekben az országokban érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkeznek.



Katalóniában a járványhelyzet miatt május 30-ára halasztották a február 14-ére kiírt regionális parlamenti választásokat.



Valenciában idén márciusban is elmarad a világhírű téltemető ünnepség, a Las Fallas, amely minden évben hatalmas tömegeket vonz nem csak Spanyolországból, de a világ számos más országából is.



A spanyol egészségügyi minisztérium pénteki összesítése szerint 24 óra alatt 17 ezer új fertőzöttet diagnosztizáltak a dél-európai országban, míg a regisztrált esetszám 40 ezerrel emelkedett egy nap alatt. A koronavírus tavaly január végi megjelenése óta több 2,2 millió fertőzöttet azonosítottak.



Spanyolországban a fertőzöttek aránya mostanra elérte az 575 esetet százezer emberre vetítve. A járvány terjedésének üteme december 10-e után gyorsult fel. Akkor még százezerből 189-en voltak koronavírusosak.



A járvány eddig 53 314 emberéletet követelt, az elmúlt egy hétben 828-an hunytak el.

A szaktárca jelentése szerint jelenleg csaknem 20 ezren kapnak kórházi kezelést a fertőzés következtében kialakult Covid megbetegedés miatt. Az intenzív ellátásra szorulók száma közelít a háromezerhez.



Eddig 676 ezer embert oltottak be abból a több mint 1,1 millió adag vakcinából, amit a Pfizer és a BioNtech, valamint a Moderna gyógyszervállalat által kifejlesztett oltóanyagokból kapott Spanyolország.