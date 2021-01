Koronavírus-járvány

Törökországban stabilan 10 ezer alá csökken a napi fertőzöttek száma

Törökországban az elmúlt huszonnégy órában 8 314 ember szervezetében azonosították a SARS-CoV-2 koronavírust - közölte péntek este a török egészségügyi minisztérium, beszámolva arról is, hogy a csütörtökön megkezdett tömeges oltás keretében 607 174 embernek már beadták a védőoltást.



A kis-ázsiai országban az igazolt fertőzöttek napi száma december 8-án 33 198 fertőzöttel érte el a csúcsot. 10 ezer alá először január 3-án mérséklődött, egy-két napnál tovább azonban egyszer sem tudott ez alatt maradni. Pénteken immár negyedik napja alakult 10, sőt 9 ezer alatt. A pénteki értékkel a regisztrált fertőzöttek száma 2,37 millióra nőtt a 83 millió lakosú országban.



A tárca beszámolója szerint a halálesetek napi száma is csökkent. Ezúttal 169 beteg vesztette életét a fertőzés szövődményeiben, amellyel a halálos áldozatok száma 23 664-re emelkedett. A mutató kedden 171-en, szerdán 173-on, csütörtökön 170-en állt.



A pénteki jelentésben az olvasható, hogy a súlyos betegként nyilvántartottak száma szintén tovább mérséklődött, 2512-ről 2311-re. A gyógyultak száma 9109-cel, 2,246 millióra nőtt.



A török egészségügyi hatóságok mostanáig több mint 27 millió vírustesztet végeztek el.



Törökországban szerdán engedélyezték a kínai CoronaVac vakcina vészhelyzeti alkalmazását, a lakosság tömeges beoltása pedig csütörtökön kezdődött meg. Első körben az egészségügyi dolgozók, majd a 65 évnél idősebbek kapják meg az oltóanyagot. A török egészségügyi ellátásban mintegy 1,1 millióan dolgoznak.



Recep Tayyip Erdogan török államfő csütörtök este olttatta be magát a legnagyobb állami fenntartású ankarai kórházban.



A török vezetés 50 millió adagot rendelt a Sinovac Biotech kínai gyógyszergyártó gyengített vírusokon alapuló vakcinájából, de tárgyalásokat folytat egyebek mellett a Pfizer-BioNTech-, valamint a Szputnyik V-oltás beszerzéséről is. A CoronaVac-rendelésből eddig hárommillió adagot szállítottak le.



A kínai védőoltást két részletben, 28 nap eltéréssel kell az emberi szervezetbe juttatni.



Törökországban a december 1-jén életbe lépett szigorítások értelmében hétköznap éjszakánként, valamint a hétvégék teljes időtartama alatt kijárási korlátozás van érvényben. A rendelkezések a termelési és az ellátási láncokat nem érintik. Hétköznap éjszakánként nem, de hétvégénte az emberek bevásárlás céljával tartózkodhatnak közterületen.



A jelenlegi intézkedések szerint a 65 évnél idősebbek és a 20 éven aluli, nem dolgozó fiatalok hétköznap kizárólag három-három órára mozdulhatnak ki otthonukból. A mozik, a fürdők, az uszodák, a masszázsszalonok és a vidámparkok felfüggesztették a működést, az éttermek csak elvitelre vehetnek fel rendelést.



A maszkviselés lakóhelyen kívül mindenhol kötelező az országban.