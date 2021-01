Illegális bevándorlás

Uniós szóvivő: a migránsok helyzete Boszniában veszélyeztetheti az ország csatlakozási törekvéseit

A migránsok helyzete egyre romlik Bosznia-Hercegovinában, és amennyiben a kormány nem tesz semmit a helyzetük javításra, az veszélyeztetheti az ország európai uniós csatlakozási törekvéseit - jelentette ki az EU kül- és biztonságpolitikai szolgálatának szóvivője a testület pénteki sajtótájékoztatóján.



Peter Stano felhívta a figyelmet, hogy az országban a migránsok helyzete elfogadhatatlan, és azonnali beavatkozásra szólította fel a bosznia-hercegovinai vezetőséget.



"Folyamatosan sürgetjük a kormányt, hogy kezelje hatékonyan a problémát, felelősségük nemcsak a csatlakozási törekvéseikből, de nemzetközi kötelezettségeikből is fakad" - hangsúlyozta a szóvivő. Hozzátette: ha Bosznia-Hercegovina ezen kötelezettségeit nem teljesíti, az hatással lehet nemzetközi megítélésére is.



A brüsszeli testület tájékoztatása szerint a bevándorlók, köztük nők és gyerekek sátrakban laknak, ugyanis bezárták a boszniai Bihac város közelében lévő Lipa korábban leégett táborát. A tábort a rendőrség szerint a bent lakó illegális bevándorlók gyújtották fel, miután a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) nevű migrációpárti kormányközi szervezet - a borzalmas állapotokra hivatkozva - a karácsonyi ünnepek előtti napokban bezáratta azt. Így a korábban ott élő csaknem 1300 migráns az "utcára került". Az IOM alapelve szerint a globális migráció hasznos mind a migránsoknak, mind a társadalomnak, ezért azt szerinte nem megállítani, hanem globális összefogással fenntartani és menedzselni kell.



Egy januári ENSZ-jelentés arról számolt be, hogy több mint 2500 migráns él nyomorúságos körülmények között Bosznia-Hercegovinában, sokaknak olyan helyeken kell tölteniük az éjszakát, ahol a hőmérséklet fagypont alatti, illetve nincs víz, áram, mellékhelyiség, zuhanyzó vagy fűtés. Az embereket az ENSZ a segélyszervezetekkel együtt élelmiszerrel, hálózsákkal és meleg ruházattal látja el.



Az Európai Unió január elején további 3,5 millió euró (hozzávetőleg 1,2 milliárd forint) támogatást biztosított Bosznia-Hercegovinának a menekültek és migránsok számára biztosított humanitárius segítségnyújtással összefüggő kiadások fedezésére.



A bosznia-hercegovinai befogadóközpontokban jelenleg nagyjából hatezer ember tartózkodik. Az áttelepítési kísérletek eddig rendre kudarcot vallottak esetükben.