Koronavírus-járvány

Ukrajna ismét vörös zónába sorolta Magyarországot

Ukrajnában kis mértékben tovább gyorsult a koronavírus-járvány terjedése, péntekre már több mint nyolcezer új fertőzöttet jegyeztek fel, és ismét több mint kétezren kerültek kórházba. Magyarországot közben pénteken ismét a vörös zónába sorolta Ukrajna.



A vörös, azaz a koronavírus-járvány tekintetében kockázatosnak minősített országokból érkezőknek Ukrajnában házi karanténba kell vonulniuk két hétre, amelyet a határidő letelte előtt csak negatív PCR-teszttel hagyhatnak el, illetve kész vizsgálati eredményekkel kell érkezniük Ukrajna területére, amelyet nem később, mint 48 órával a határátkelő átlépése előtt végeztek el. Minden külföldinek kell olyan egészségügyi biztosítással rendelkeznie, amely kiterjed a koronavírusos megbetegedés kezelésére is Ukrajna területén - emlékeztetett az UNIAN hírügynökség.



A hivatalosan közölt adatok szerint az elmúlt napban 8199 új esettel 1 146 963-ra nőtt az azonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig 166 áldozattal 20 542-re. Eddig 847 391-an gyógyultak meg, közülük előző nap több mint tízezren, az aktív betegek száma így több mint kétezerrel 279 030-ra csökkent.



Az elmúlt napban az országban ismét sok, 2152 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús új beteg került kórházba.



Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter napi tájékoztatóján bejelentette, hogy a kormány rendkívüli ülésén hozott döntése értelmében a Crown Agents elnevezésű nemzetközi szervezet fog koronavírus elleni vakcinát vásárolni Ukrajna számára. A szervezet több más országnak is szerez be vakcinát, köztük Nagy-Britanniának - jegyezte meg. Előzőleg ezzel az orvosi eszközöket beszerző ukrán állami vállalat, a Medzakupivli Ukrajini foglalkozott, de a tárcavezető szavai szerint nem bizonyult hatékonynak.



Denisz Smihal miniszterelnök egy péntek reggeli tévéműsorban utalást tett arra, hogy a január 24-én lejáró szigorított karantént nem hosszabbítja meg a kormány, ugyanakkor a már megszokott, általános karanténszabályok, a maszkviselés és a távolságtartás továbbra is érvényben maradnak.



Az UNIAN hírügynökség emlékeztetett arra, hogy az egészségügyi miniszter a napokban kijelentette, hogy január 25-től az országban várhatóan visszatérnek az adaptív karanténhoz, vagyis régiónként eltérő szabályok lesznek érvényben. Jelenleg a január 8. óta érvényben lévő szigorított karantén alatt az egész országban távoktatásban tanítanak az iskolákban, a vendéglátóegységek csak elvitelre vehetnek fel rendelést, az üzletek csak meghatározott termékeket, főleg élelmiszereket, higiéniai termékeket, háztartási vegyszereket, állateledeleket és növényvédő szereket árusíthatnak és tiltott minendféle sport-, kulturális és egyéb rendezvény.