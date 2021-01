Koronavírus-járvány

Megérkeztek Kínába a WHO szakértői a vírus eredetének felkutatására

A tíz főből álló kutatócsoport tagjai Szingapúron keresztül repültek be a koronavírus-járvány legelső, ismert gócpontjának számító Vuhanba, ahol először kéthetes karanténba kell vonulniuk, mielőtt munkához láthatnak. 2021.01.14 09:07 MTI

Megérkeztek a közép-kínai Vuhanba az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nemzetközi, a koronavírus eredetének felkutatásával megbízott szakértői csütörtökön - adta hírül a CGTN kínai székhelyű, nemzetközi hírcsatorna.



A tíz főből álló kutatócsoport tagjai Szingapúron keresztül repültek be a koronavírus-járvány legelső, ismert gócpontjának számító Vuhanba, ahol először kéthetes karanténba kell vonulniuk, mielőtt munkához láthatnak. A szakértők kínai kutatókkal együttműködve vizsgálják majd a koronavírus eredetét, válaszokat keresve egyebek mellett arra, hogy milyen úton terjedhetett emberre a feltételezések szerint denevérektől származó vírus.



A szakértők érkezésének dátumát a hét elején tették közzé, alig egy héttel az után, hogy Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója mély csalódottságát fejezte ki, amiért Kína még nem véglegesítette a szakértői csoport Kínába érkezéséhez szükséges engedélyeket. Michael Ryan, a WHO vészhelyzeti igazgatójának tájékoztatása szerint vízumkérdés volt az akadály, ám a kínai külügyminisztérium szóvivője egy nappal később közölte: nem csupán vízumproblémákról volt szó, de folyik az egyeztetés.



A WHO már tavaly februárban és júliusban is küldött szakértőket Kínába hasonló céllal, ám a látogatások eredményeiről nem született érdemi közlés.



Kína mindeközben a jelenleg a legsúlyosabb járványhullámmal küzd azóta, hogy a vírus országos terjedését tavaly áprilisra drákói intézkedéseknek köszönhetően nagyrészt megfékezték. A nemzeti egészségügyi bizottság csütörtöki jelentése szerint az előző napon 124 új, belföldi fertőzésből eredő Covid-19-es esetet regisztráltak: 81-et az északi Hopej, 43-at pedig az északkeleti Hejlungcsiang tartományban. A külföldről beérkező Covid-19-es betegekkel együtt a szerdai napi esetszám 138 volt - a legmagasabb tavaly március eleje óta. Szerdán továbbá 78 panaszmentes vírushordozót is azonosítottak. A bizottság csütörtökön egy halálozásról is beszámolt - erre a kínai szárazföldön utoljára tavaly májusban volt példa. Hopej tartományban már három várost zártak le a vírus terjedésének megfékezésére, és széleskörű tesztelést végeznek a fertőzöttek kiszűrésére.