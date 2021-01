USA

Az amerikai képviselőház megszavazta a Trump felmentését célzó eljárás megindítását

2021.01.14 07:21 MTI

Ezzel Trump az első amerikai elnök, aki ellen a képviselőház két alkalommal is a hivatali felmentési eljárás megindítására szavazott.

Az amerikai képviselőház szerdán megszavazta a republikánus párti Donald Trump amerikai elnök felmentését célzó eljárás (impeachment) megindítását lázadás szításának vádjával a Capitolium ostroma miatt.



Az előterjesztést 232 szavazattal fogadták el 192 ellenében. Tíz republikánus párti képviselő is támogatta 222 demokrata párti honatya mellett az impeachment megindítását.



Ezzel Trump az első amerikai elnök, aki ellen a képviselőház két alkalommal is a hivatali felmentési eljárás megindítására szavazott. Trump ellen 2019-ben indult hivatali visszaélés vádjával impeachment eljárás, amelyet a szenátus később felülbírált.



A döntés várható volt a demokrata párti képviselőházi többség miatt. Az eljárás most a szenátus elé kerül, amely legkorábban a jövő héten szavazhat az ügyben. A végső szót ugyanis a felsőház mondja ki, amely csak kétharmados többséggel mozdíthatja el Trumpot. Ez azt jelenti, hogy a republikánus többséggel rendelkező, százfős felsőházban legalább 17 republikánus szenátornak kellene megszavaznia Trump felelősségre vonását. A szenátus emellett egyszerű többséggel eltilthatja Trumpot közhivatal viselésétől a jövőre nézve, így például nem indulhatna a 2024-es elnökválasztáson.



Mitch McConnell, a szenátus republikánus párti többségének vezetője a képviselőházi voksolást követően kijelentette, hogy a felsőház a jövő héten fog összeülni áttolva ezzel az eljárást a demokrata párti Joe Biden elnökségének első napjaiba.



"Még ha a szenátusi eljárás a héten gyors ütemben megindulna, a végleges ítélet csak azt követően születne, hogy Trump már távozott hivatalából. Ez nem olyan dolog, amiről én döntök, ez pusztán tény" - hangoztatta McConnell.



Chuck Schumer, a szenátus demokrata frakciójának vezetője pedig azt hangsúlyozta, hogy amennyiben a szenátus elmarasztalja



Trumpot az impeachment eljárásban, úgy a felsőház egy külön szavazás során fog dönteni arról, hogy eltiltsák-e közhivatal viselésétől.



Nancy Pelosi demokrata párti házelnök még a képviselőházi vita elején kijelentette, hogy "Donald Trump egyértelmű és közvetlen veszélyt jelent, eljárást kell indítani ellene, el kell ítélni és el kell távolítani". Pelosi szerint azok, akik január 6-án megszállták a kongresszus épületét, "nem hazafiak, hanem terroristák voltak". "Trump fegyveres lázadásra bujtott fel a nemzet ellen, mennie kell" - tette hozzá.



A képviselőházi republikánusokat vezető Kevin McCarthy ugyanakkor a vitában azzal érvelt, hogy az impeachment nem segít a jelenlegi helyzetben, bár elismerte, hogy Trumpot felelősség terheli a kongresszus épületénél kitört erőszakért.



Január 6-án este Trump több száz híve megostromolta a Capitoliumot, miután az elnök egy közeli, szabadtéri gyűlésen tartott beszédében feltüzelte és arra buzdította őket, hogy menjenek a kongresszus épületéhez. Öten haltak meg az erőszakban, köztük a capitoliumi rendőrség egyik tagja.

Az eljárást egy héttel Trump hivatali idejének lejárta és Joe Biden demokrata párti megválasztott elnök beiktatása elött indították meg.