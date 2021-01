Koronavírus-járvány

Péntek helyett hétfőtől kell negatív tesztet felmutatniuk az Angliába utazóknak

A korábbi rendelkezésben szereplő pénteki időpont helyett jövő hétfőtől kell negatív koronavírusteszt-eredményt felmutatniuk azoknak, akik külföldről utaznak Angliába - közölte Grant Shapps közlekedési miniszter csütörtök hajnalban.



A brit közlekedési minisztérium eredeti előírása alapján január 15-től, vagyis péntektől csak azok léphettek volna be Angliába, akik indulásuk előtt koronavírus-szűrésnek vetik alá magukat és a teszt eredménye negatív.



Shapps azonban a Twitteren megjelent bejegyzésében tudatta, hogy a kormány hétfőre, január 18-ra halasztotta a rendelkezés életbe léptetését.



Shapps szerint a kormány a halasztással időt szeretne adni a külföldről érkezőknek arra, hogy felkészüljenek az új szabályozásra.



A miniszter tájékoztatása szerint az Angliába utazók jövő hétfőn, brit idő szerint hajnali 4 órától kötelesek negatív koronavírusteszt-eredményt bemutatni.



A közlekedési tárca Shapps Twitter-bejegyzésével egy időben részleteket tett közzé arról is, hogy a brit hatóságok milyen típusú szűrővizsgálatokat fogadnak el.



Eszerint a teszteknek 97 százalékos vagy ennél nagyobb specificitást, illetve 80 százalékos vagy ennél nagyobb szenzitivitást kell elérniük.



Ezek közé tartozik a szabványos PCR-teszt vagy ennek egyes változatai - például az úgynevezett LAMP technológiájú szűrés -, vagy az antigén-gyorstesztek.



A minisztérium felhívja a figyelmet arra, hogy az utazás megtagadható, ha az utazók által elvégeztetett szűrővizsgálatok nem felelnek meg ezeknek az előírásoknak.



A tárca kiemeli azt is, hogy a koronavírus-szűrés leletét angolul, franciául vagy spanyolul kell kitölteni, fordításokat a brit hatóságok nem fogadnak el.



Az utazóknak a teszteredmények eredeti példányát kell felmutatniuk nyomtatott formában, illetve mobileszközeiken email- vagy SMS-üzenetként.



A leletnek tartalmaznia kell a teszt eredményén kívül az utazó nevét ugyanolyan formában, ahogy az útiokmányban szerepel, a születési dátumot, azt az időpontot, amikor a szűrővizsgálatot végző egészségügyi szolgáltató a teszthez levett mintát begyűjtötte vagy megkapta, a szűrést végző szolgáltató nevét és elérhetőségeit, valamint a teszthez használt felszerelés megnevezését.



A szűrővizsgálatot az indulás előtt legfeljebb 72 órával lehet elvégeztetni, ennél régebbi leletet a brit hatóságok nem fogadnak el.



A brit közlekedési minisztérium hangsúlyozza csütörtöki tájékoztatásában, hogy büntetendő cselekménynek számít, ha valaki az előírt információkat tartalmazó teszteredmény nélkül érkezik Angliába, és ilyen esetben 500 font (több mint 200 ezer forint) pénzbírság szabható ki.



Nem kell tesztet végeztetniük a 11 évesnél fiatalabb gyerekeknek, a nemzetközi utasszállításban használt közlekedési eszközök személyzetének és bizonyos esetekben külföldi kormányzati tisztviselőknek.