EU

A britek nélkül az EU átváltana a francia nyelvre

Clément Beaune francia EU-ügyi miniszter szerint a brexit után érthetetlen lenne, ha az Európai Unió még mindig ragaszkodna az angol nyelvhez mint informális hivatalos nyelvhez. A politikus az európaiak tört angoltsága helyett több nyelvi pluralizmust szorgalmaz.



Nagy-Britannia kilépésével az Európai Unióban összesen két kis tagállam maradt csak, ahol – egy másik nyelv mellett – az angol is hivatalos: Írország és Málta. A két ország miatt tehát az angol nyelv a brexit után se kerül ki az Európai Unióból. A közösségben azonban, ahol hivatalosan persze mind a 27 tagállam nyelve elismert, ma is az angol (és részben a francia) nyelv az informálisan meghatározó – írja az Azonnali.hu.



Ez ellen szeretne tenni Clément Beaune francia EU-ügyi miniszter, aki szerint ma gyakorlatilag „egy tört angol” a hivatalos nyelv, elvégre az említett máltaiak és írek kivételével senki sem anyanyelveként beszéli az angolt – ha pedig ez eleve tanult nyelv minden európai számára, akkor itt lenne az idő, hogy más nyelvek tanulására is ösztönözzön a közösség. Beaune szerint problematikus, ha az EU vezetői a különféle tárgyalásaikat egymás között továbbra is kizárólag angolul tartják.



Annak kérdésében, hogy mire kéne az angolt leváltani, még konkrétabban fogalmazott az olasz jobbközép Il Foglio napilap, amely már az újévi első számában azt szorgalmazta, hogy a brexit után az angolt teljességgel váltsa fel a francia nyelv egyedüli hivatalos nyelvként az unióban.



Beaune ezzel szemben nem nevezte meg, hogy esetleg a francia nyelvre váltaná-e le az angolt. Azt mondta: a nyelvi sokszínűséget kell támogatni.