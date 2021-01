Koronavírus-járvány

Belgiumban március 1-ig érvényben maradnak a rendkívüli intézkedések

A koronavírus terjedésének visszaszorítását célzó, november elején bevezetett intézkedések a korábban bejelentett január 15. helyett március 1-ig érvényben maradnak Belgiumban - közölte Alexander De Croo belga miniszterelnök tájékoztatását ismertetve a helyi sajtó szerdán.



Alexander De Croo elmondta, a rendelet megerősíti a rendkívüli intézkedések felülvizsgálatáért felelős konzultációs bizottság pénteki döntését, mely szerint még korai lenne könnyíteni az intézkedéseken.



Közölte azt is, ahol csak lehetséges, kötelező marad a távmunka. Ennek betartását szigorúbban fogják ellenőrizni. A nem alapvető kül- és belföldi utazás továbbra sem ajánlott. A nem elengedhetetlen utazások utáni karantén- és koronavírus-tesztkötelezettséget többszöri és szigorúbban ellenőrzik majd. A hatályos utazási szabályok várhatóan a farsangi ünnepek után is érvényben maradnak. Ez indokolja rendkívüli intézkedések március elejéig tartó meghosszabbítását - tette hozzá a belga miniszterelnök.



Annelies Verlinden belga belügyminiszter azt mondta, hogy az intézkedések meghosszabbításáról azért nem szivárogtak ki hírek, hogy "ne okozzanak zavart" a lakosság körében. Azt is közölte, hogy a konzultációs bizottság a korábban meghirdetett időpontban, január 22-én ülésezik. Amennyiben a helyzetfelmérés eredménye megengedi, a szabályok alkalmazkodhatnak a megváltozott körülményekhez. Magyarázata szerint az intézkedések érvényességének meghosszabbítása nem jelenti azt, hogy március elseje előtt nem lehet enyhíteni a szabályokon. A konzultációs bizottság január végi döntéséről új királyi rendeletet tesznek majd közzé - tette hozzá a belga belügyminiszter.



Az illetékes belga egészségügyi hatóság szerdai tájékoztatása szerint a koronavírus terjedésének többhetes csökkenését követően a hét eleje óta ismét több fertőzöttet vettek nyilvántartásba az országban. Az újonnan megfertőzöttek átlagos napi száma a hétvégén közölte 1664-hez képest keddre 2020-ra, szerdára 2070-re emelkedett.



Belgiumban a koronavírus-fertőzés miatt kórházban ápoltak száma 1960, ez 3 százalékkal alacsonyabb a megelőző héten ápoltak számához viszonyítva. Intenzív ellátásban 6 százalékkal kevesebben, 356-en részesülnek. Belgiumban 20 ezer fölé emelkedett a vírus okozta szövődményekben elhunytak száma. A fertőzés következtében a hét folyamán naponta átlagosan mintegy 51 ember halt meg, ami 25,1 százalékos csökkenést jelent az előző hét adataihoz képest.



A járvány kezdete óta 667 322 ember fertőződött meg az új típusú koronavírussal az országban.