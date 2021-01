Észak-Korea

Kim Dzsongun nagyobb nukleáris elrettentést sürgetett

Kim Dzsongun észak-koreai vezető országa katonai képességeinek kiépítését és nagyobb nukleáris elrettentést sürgetett a Koreai Munkapárt VIII. kongresszusának zárónapján - közölte szerdán a KCNA állami hírügynökség.



"Mindent meg kell tennünk a nukleáris elrettentés további növelése érdekében miközben kiépítjük a legerősebb katonai képességeket" - idézte Kimet a kommunista állam hírügynöksége.



A pártkongresszus hétfőn választotta meg a Koreai Munkapárt új főtitkárává Kim Dzsongunt. A szakértők szerint a nagyrészt szimbolikus jelentőségű lépés célja, hogy jobban bebetonozza Kim egyeduralmát. A tisztség betöltetlen volt a 2011-ben elhunyt apja, Kim Dzsong Il halála óta.



Kim Jo Dzsong - Kim Dzsongun - húga, aki maga is magas tisztséget tölt be a pártban a Központi Bizottság tagjaként szerdán élesen bírálta a dél-koreai hadsereget, amiért hírt adott arról, hogy vasárnap késő este Phenjan belvárosában katonai díszszemlét tarthattak. A KCNA-nak nyilatkozva kijelentette, hogy ez Szöul "ellenséges hozzáállását" mutatja északi szomszédjával szemben. Kim Jo Dzsong nem sokkal azt követően nyilatkozott, hogy Mun Dzse In dél-koreai elnök újévi beszédében ígéretet tett, áttörést fog elérni a megfeneklett nukleáris leszerelési tárgyalásokban.