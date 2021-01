Koronavírus-járvány

Újabb szigorításokat fontolgat a francia kormány

Miután a koronavírus korábbinál sokkal fertőzőbb változata már legalább három francia városban megjelent, a kormány elővigyázatosságból újabb szigorításokat fontolgat az oltási program felgyorsítása mellett. A döntést szerdai ülésén hozza meg a védelmi tanács, s csütörtökön jelenti be a miniszterelnök - jelezték kormányzati források.



Az általános karantén is szerepel a lehetséges forgatókönyvek között, de jelenleg ez tűnik a legkevésbé valószínűnek. Regionális szinteken azonban elképzelhető, hogy hétvégénként karantént vezetnek be - mondta kedden a kormányzati forrás a BFM hírtelevíziónak, hozzátéve, hogy az iskolák mindenesetre nyitva maradnak.



Gabriel Attal kormányszóvivő hétfőn az Europe 1 kereskedelmi rádióban kizárta, hogy a jelen helyzetben ismét általános karantént vezessen be a kormány. Jean Castex miniszterelnök pedig elmondta, hogy "utolsó lehetőségként nem szabad a karantént kizárni, de a mutatók alapján az éjszakai kijárási tilalom egyelőre elegendő".



Jóllehet még semmilyen döntés nem született, sajtóértesülések szerint a legvalószínűbb az, hogy az ország egész területén két órával előbb, délután 6 órakor fog kezdődni a kijárási tilalom.



A meghosszabbított kijárási tilalom az ország tíz keleti megyéjében már január elején, további tízben, a délkeleti országrészben pedig ezen a héten lépett életbe, jelenleg az ország területének a 25 százalékát érinti. Ezekben a régiókban a százezer lakosra jutó fertőzöttek száma ismét meghaladta a maximális riasztási küszöböt, a 250-et, míg az országos átlag jelenleg csak 150.



A BFM hírtelevízió szerint amennyiben a kormány nem dönt szigorításról, akkor sem kizárt, hogy a prefektusok helyi szinteken előrébb hozzák a kijárási tilalom kezdetét.



Az oltási program kezdeti lassúsága miatt hevesen bírált Olivier Véran egészségügyi miniszter a nemzetgyűlésben jelezte, hogy hétfőig 138 ezren kapták meg az oltást az idősotthonokban lakók és az 50 évnél idősebb egészségügyi dolgozók közül. A hét végéig 400 ezer, a hónap végére pedig 2 millió embert oltanak be a tárcavezető szerint.



Az észak-keleti Ardennes megye képviselői és szenátorai kedden azt kérték a kormánytól, hogy a járvány által leginkább sújtott területeket részesítse előnyben az oltási kampányban.



A keleti Nancyban kedden már elkezdték beoltani az olyan 75 évnél idősebbeket is, akik nem idősotthonban élnek, miközben a 75 év felettiek országos oltási programja csak a jövő héten kezdődik. Országos szinten jelenleg csak az idősotthonok lakói és az 50 évnél idősebb egészségügyi és szociális dolgozók, valamint a tűzoltók kérhetik az oltást.



A Nancyban történteket egy informatikai hiba okozta, amely lehetővé tette a regisztrációt bárki számára.

"Még nem kértük az embereket, hogy jöjjenek beoltatni magukat, de amennyiben 75 évnél idősebbek jelentkeznek, természetesen nem küldjük haza őket" - jelezte az oltási kampányt lebonyolító polgármesteri hivatal. A városban 19 ezer olyan 75 év feletti lakik, aki nem idősotthonban él. Őket a város kilenc oltópontján előzetes telefonos bejelentkezés alapján is beoltják.



A napi esetszám lassú emelkedést mutatott az elmúlt héten, s jelenleg átlagosan 18-20 ezer között mozog, de a kórházban ápoltak száma továbbra is 25 ezren stagnál. Utóbbiak közül 2600-an vannak intenzív osztályon, az egészségügyi hatóságok azonban emelkedésre számítanak a következő hetekben.



Az elhunytak száma a múlt héten napi 150 és 380 között mozgott, az elmúlt 24 órában 310 volt, a járvány kezdete óta 67 750-en vesztették életüket.