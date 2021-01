Koronavírus-járvány

Az EU újabb vakcinagyártó céggel köthet megállapodást

Az Európai Bizottság a francia Valneva gyógyszergyártó céggel zárhatja le tájékozódó megbeszéléseit a koronavírus elleni potenciálisan hatékony vakcina felvásárlására a héten, és elindítják a beszerzési folyamatokat - jelentette be a brüsszeli testület oltásforgalmazókkal folytatott tárgyalásainak vezetője az Európai Parlament által szervezett keddi meghallgatáson.



Sandra Gallina hozzátette, hogy a bizottság az amerikai Novavax oltóanyaggyártóval is várhatóan hamarosan megállapodást köt 200 millió dózis felvásárlására, miután december középen lezárta a beszerzésről szóló tárgyalásokat.



Közölte: az unió gyógyszerfelügyeleti hatóságának szerepét betöltő Európai Gyógyszerügynökség (EMA) várhatóan január végén dönt a brit-svéd érdekeltségű AstraZeneca gyógyszervállalat által kifejlesztett oltóanyag forgalmazásra ajánlásáról.



Bejelentését Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke is megerősítette Twitter üzenetében:



"Az EMA megvizsgálja az oltóanyag biztonságosságát és hatékonyságát, és amennyiben pozitív értékelést ad, a bizottság a lehető leggyorsabban engedélyezni fogja annak forgalomba hozatalát" - írta.



Az Európai Bizottság ez idáig az AstraZeneca, a Sanofi-GSK, a Johnson & Johnson csoportba tartozó Janssen Pharmaceutica NV, a BioNtech-Pfizer, a CureVac és a Moderna vállalatokkal írt alá vakcinabeszerzésről szóló szerződéseket, továbbá, az EMA ajánlásával, a Pfizer/Biontech és a Moderna cégek által kifejlesztett oltóanyagoknak adott forgalomba hozatali engedélyt.



Gallina arról is beszélt, hogy az Európai Bizottság nem tenné kötelezővé a beoltást, de ennek eldöntése tagállami hatáskörbe tartozik. Hangsúlyozta, hogy a testület nyomon követi az oltóanyagok esetleges negatív mellékhatásaival kapcsolatos eseteket, annak ellenére, hogy a tudományos vizsgálatok szerint a vakcinák nagyon biztonságosak.



"Eddig egy negatív reakciót kiváltó esetről kaptunk jelentést, de az elemzések kiderítették, hogy annak nem volt köze az oltóanyaghoz" - mondta. A bizottság munkatársa azt is közölte, hogy az oltóanyagok szállítása áprilistól kezdve felgyorsul, sokkal nagyobb mennyiség jut el a tagállamokba a második negyedévtől kezdve.