Koronavírus-járvány

A WHO főigazgatója üdvözölte a pekingi döntést a nemzetközi szakértői vizsgálatok engedélyezéséről

A főigazgató a kínai nemzeti egészségügyi bizottság hétfői bejelentésére reagált, amely szerint csütörtökön érkeznek Kínába a WHO nemzetközi szakértői a vizsgálatok megkezdésére.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója hétfőn üdvözölte, hogy Kína végre engedélyezte a koronavírus eredetének felkutatásával megbízott nemzetközi szakértői vizsgálatok megkezdését.



A tisztségviselő Twitter-üzenetében egyúttal kifejezte reményét, hogy a nemzetközi egészségügyi szervezet a jövőben szorosan együttműködhet a kínai hatóságokkal.



"Remélhetőleg szoros együttműködésben dolgozhatunk majd kínai kollégáinkkal e sorsdöntő misszió keretében, hogy azonosítsuk a vírus forrását, valamint azt, hogy milyen úton terjed a kórokozó az emberekre" - írta Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz.



A főigazgató ezekkel a sorokkal a kínai nemzeti egészségügyi bizottság hétfői bejelentésére reagált, amely szerint csütörtökön érkeznek Kínába a WHO nemzetközi szakértői a vizsgálatok megkezdésére. A WHO nemzetközi szakértői kínai kutatókkal együttműködve vizsgálják majd a vírus eredetét. A szakértőcsoport pontos munkatervéről azonban a bizottság nem közölt részleteket.



A WHO korábbi közlése szerint az eredetileg január elejére kitűzött misszióban részt vevő tíz nemzetközi szakértő egyebek mellett a közép-kínai Vuhanba utazna, ahonnan 2019. december 31-én jelentették hivatalosan az első "ismeretlen eredetű tüdőgyulladásos megbetegedéseket".



A mostani kínai bejelentést annál is inkább kedvezően fogadta a WHO főigazgatója, mert Peking mostanig nem véglegesítette a szakértői csoport Kínába érkezéséhez szükséges engedélyeket. Bár úgy tűnt, hogy a vízumkérdés volt az akadály, a kínai külügyminisztérium szóvivője később közölte, hogy nem csupán vízumproblémákról volt szó.



A WHO már tavaly februárban és júliusban is küldött szakértőket Kínába hasonló céllal, ám a látogatások eredményeiről később nem közöltek érdemi információt.