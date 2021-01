Vatikán

Ferenc pápa intézményesítette a nők liturgikus szolgálatát

Az eddig többnyire férfiaknak fenntartott liturgikus szolgálatokat a nők számára is intézményesítette Ferenc pápa a kánonjog saját kezdeményezésű módosításával, amelyet az egyházfő hétfőn jelentett be. 2021.01.11 17:25 MTI

Ferenc pápa a kánonjog 230. cikkének egyetlen paragrafusát változtatta meg, intézményesítve a világi nők részvételét a lektori és akolitusi szolgálatban. Liturgikus szolgálatokról van szó: a pápai intézkedéssel a nők a liturgikus összejövetelek alkalmával szentírási szakaszokat olvashatnak fel, valamint a papnak vagy diakónusnak segítséget nyújthatnak az oltárszolgálatban.



A kánonjog szövegében eddig csak férfiak szerepeltek, de a gyakorlatban püspöki engedéllyel a nők is végezhettek liturgikus szolgálatot. A jogi módosítással a nők liturgikus szolgálatvégzését az egyház egészében "stabilan és intézményesen" bevezették - hangoztatta Angelo Lameri atya, a római Pápai Lateráni Egyetem liturgia professzora a sajtónak továbbított magyarázatában.



Úgy vélte, hogy a pápai intézkedés a hetvenes években kezdődött hosszú folyamat eredménye. Hozzátette, hogy a nők liturgikus szolgálatának lefektetését nem lehet egyszerűen azzal elintézni, hogy a pápa "előléptette" a nőket, de nem is jelent nyitást a nők diakónusi vagy papi szolgálata felé. Az intézkedés a világiak szerepének elismerése és megbecsülése az egyházban - szögezte le Angelo Lameri.



A nők liturgikus szolgálatvégzésének jelentőségére az Amazonas térségéről 2019-ben tartott püspöki szinódus mutatott rá, megoldást sürgetve a rendkívüli paphiánnyal küzdő egyházmegyékben.



A kánonjogi módosítást Ferenc pápa úgynevezett motu proprio, vagyis saját kezdeményezésre kiadott dokumentummal rendelte el. Ferenc pápa levelet is mellékelt hozzá Luis Ladaria Ferrer bíborosnak, a Hittani Kongregáció prefektusának, teológiai szempontból is indokolva döntését.