Koronavírus-járvány

Ausztriában felvilágosító kampány indult a koronavírus elleni védőoltásról

Ausztriában neves orvosprofesszorok és járványügyi szakemberek részvételével felvilágosító kampány indult hétfőn a koronavírus elleni védőoltásról. A kampány célja egyfelől, hogy hiteles szakemberek segítségével növeljék a lakosság ismereteit és bizalmát a különböző, már engedélyezett - és a jövőben engedélyezésre váró - oltóanyagokról, másfelől, de éppen ezzel összefüggésben, hogy növeljék az oltási hajlandóságot.



Az "Ausztria olt" címet viselő kezdeményezés az Osztrák Vöröskereszt szervezésében és a kormány támogatásával indult, és a következő hetekben, hónapokban folyamatosan hiteles információkkal kíván hozzájárulni ahhoz, hogy eloszlassák az emberek aggodalmait, félelmeit, bizonytalanságát a védőoltással kapcsolatban. A kampány résztvevői - neves orvosprofesszorok és járványügyi szakamberek - rádiós és televíziós spotokban, újságokban, internetes felületeken, és minden lehetséges módon kiállnak az Ausztriában forgalomba kerülő koronavírus elleni oltóanyagok biztonsága, hatékonysága és fontossága mellett.



Ursula Wiedermann-Schmidt, a Nemzeti Oltási Tanács tudományos elnöke elmondta, hogy az oltóanyagok megbízhatóságának éppen az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) - amely a vakcinák engedélyezését végzi - a legfőbb garanciája. "Éppen ezért az Ausztriában forgalomba kerülő vakcinák egytől-egyig bevizsgáltak, biztonságosak és hatásosak" - hangsúlyozta az elnökasszony. Legfőbb célként a hiteles információknak a lakosság minél szélesebb köreibe való eljuttatását nevezte meg, de említést tett a tudománytalan álhírek terjedésének veszélyességéről is.



Markus Müller, a bécsi Orvostudományi Egyetem rektora aggodalmát fejezte ki, hogy a legutóbbi felmérések szerint mindössze a lakosság egynegyede-egyharmada oltatná be magát a koronavírus ellen, negyedük teljesen ellene van, és mintegy fele a lakosságnak bizonytalan, és nem tudja, mi tévő legyen. Ezért véleménye szerint az emberek hiteles, és folyamatos tájékoztatása az egyik legfontosabb feladat, amivel segíthetik a kormány oltási stratégiáját.



Herwig Kollaritsch, a Nemzeti Oltási Tanács képviselője hangsúlyozta: "végre megvan a védőoltás, ne hagyjuk, hogy a vírus győzzön, oltassuk be magunkat!".



Eközben az egészségügyi minisztérium jelentése szerint rendben zajlik az oltóanyagok kiszállítása, vasárnap átlépte a 30 000-et a beoltottak száma, hétfőn folyamán további 34 535 adagot juttatnak el országszerte az ápoló- és idősotthonokba, valamint a kórházak covid osztályaira.



Ausztriában az elmúlt 24 órában 1536 embernél igazolták újonnan a vírusfertőzést, a járvány kezdete óta 382 258 esetet regisztráltak. A koronavírusos betegséggel kórházban ápoltak száma 2297, az intenzív kezelésre szorulók 379-en vannak. A fertőzés okozta betegség szövődményeibe az elmúlt napon 24-en haltak bele, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 6747-re emelkedett.