Koronavírus-járvány

Október óta nem volt ilyen alacsony a napi esetszám Horvátországban

Október eleje óta nem mutattak ki olyan kevés új koronavírus-fertőzéses esetet Horvátországban, mint az elmúlt napon - derült ki a válságstáb hétfői jelentéséből.



Horvátországban az elmúlt 24 órában 230 új fertőzöttet azonosítottak, a járvány kezdete óta a fertőzöttek száma ezzel elérte a 220 223-at. December 10-én még rekordszámú, 4620 fertőzöttet regisztráltak az országban. Vasárnap 35 beteg halt bele a fertőzés szövődményeibe, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 4403-ra emelkedett. Kórházban 2140 beteget ápolnak, közülük 191-en vannak lélegeztetőgépen. Az aktív betegek száma 4976.



Vili Beros egészségügyi miniszter elmondta: pozitív járványügyi trendeket jegyeznek, és a kórházi kezelésre szoruló betegek száma is csökken. Az egészségügyi rendszerre nehezedő nyomás így fokozatosan enyhül - fogalmazott.



Kiemelte: az alacsony számok az állampolgárok felelősségteljes viselkedésének, és a járvány megfékezésére hozott korlátozásoknak tudhatók be. A tárcavezető szerint a javuló tendenciák ellenére nem szabad lazítani. Felhívta ezzel összefüggésben a figyelmet arra, hogy több nyugat európai ország az év végi ünnepek óta a járvány harmadik hullámával küzd, ráadásul Horvátország középső részét nemrég földrengés sújtotta.



A szomszédos Szlovéniában a kabinet által közzétett adatok szerint vasárnap 426-tal 139 700-ra nőtt a fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 24 beteg, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 3022-re emelkedett. A koronavírusos betegek közül 1205-en vannak kórházban, 196-an intenzív osztályon. Az aktív fertőzöttek száma 24 314.



Szlovénia január 18-ig meghosszabbította az új koronavírus-járvány megfékezésére hozott szigorú intézkedéseket az országban, de a kormány új ütemtervet is elfogadott a korlátozások enyhítésére. Ebben mennyiségi sávokat határoztak meg a napi új esetek, valamint a kórházban kezelt betegek számára vonatkozóan.