Koronavírus-járvány

Megkezdték az oltottak előjogainak meghatározását Izraelben

A második oltás után egy héttel kaphatják majd meg az izraeliek az egyelőre fél évre érvényes "zöld útlevelet", vagy oltási könyvet. 2021.01.11 11:31 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Megkezdték az oltottak előjogainak meghatározását Izraelben a lakosság több mint húsz százalékának beoltása után - jelentette a Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet hétfőn.



A második oltás után egy héttel kaphatják majd meg az izraeliek az egyelőre fél évre érvényes "zöld útlevelet", vagy oltási könyvet, amelynek birtokában mentesülnek majd a karantén alól, ha vírushordozóval érintkeztek, vagy külföldről tértek vissza. Viszont továbbra is érvényben marad a maszkviselési és a 2 méteres távolságtartási kötelezettség, amíg az ország a koronavírus járvánnyal küzd.



A mobiltelefonon is felmutatható igazolás birtokában tesztelés nélkül lehet majd részt venni különböző kulturális- és sporteseményeken, és vizsgálják annak lehetőségét, hogy felmutatásával ellenőrzés nélkül be lehessen lépni a majd újra megnyíló konditermekbe és uszodákba, koncertekre, szállodákba, múzeumokba, kávéházakba és éttermekbe, valamint bevásárlóközpontokba.



Emellett a ynet szerint egy ideiglenes, 72 órára szóló engedélyen is gondolkodnak, amelyet azok kaphatnak meg három napra, akik nem oltatták be magukat, de a tesztjük negatív volt.



Az oltottak különleges igazolványa várhatóan csak februárban, a jogi akadályok leküzdése után készülhet el, mert a jogszakértők szerint sérti a jogegyenlőség elvét azokkal szemben, akik elvi vagy egészségi okokból nem részesülnek az oltásból, vagy 16 évnél fiatalabbak, akiknek beoltását egyelőre nem tervezik.



Vasárnap újabb 700 ezer adag oltás érkezett a tel-avivi Ben Gurion repülőtérre a Pfizer és a BioNTech által közösen fejlesztett oltóanyagból, amit Benjámin Netanjahu miniszterelnök és Juli Edelstein egészségügyi miniszter személyesen fogadott a légikikötőben.



Izrael a 12-es kereskedelmei televízió értesülése szerint titkos egyezményt kötött a Pfizerrel, mely szerint cserébe az ezentúl heti rendszerességgel érkező szállítmányokért Jeruzsálem oltásokkal kapcsolatos adatokat szolgáltat az ország lakóinak orvosi adatait 30 évre visszamenőleg tartalmazó, a helyi egészségbiztosítóknál őrzött adatbázisokból.



Jelenleg a kapacitás napi 150 ezer adag beadása, de ezt szeretnék napi 200 ezerre emelni a gyors oltási kampányban, amely a tervek szerint március végéig a 16 évesnél idősebb lakosság számára hozzáférhetővé teszi a koronavírus elleni vakcinát.



Március 23-án parlamenti választásokat tartanak, és Benjámin Netanjahu, illetve pártja,a Likud elsősorban a sikeres oltási kampánnyal próbálja megszerezni az emberek szavazatait. Vasárnap megkezdték a pedagógusok oltását, és nekilátnak az 55-től 60 éves, majd azt követően az 50 év felettiek behívásának. A következő hetekben várhatóan lassulni fog az eddigi tempó, mert elkezdték újraoltani három hét elteltével a második dózissal az egyszer már oltottakat.

Nachman As koronabiztos szerint az idősek és a veszélyeztettek nagymértékű védettsége nyomán akár magasabb új fertőzési adatok mellett is meg lehet majd kezdeni a zárlat feloldását, mert hiába lesz sok új fertőzött, a veszélyeztetettek védelmével az oltások nyomán nem fog emelkedni a kórházban ápoltak, a súlyos betegek száma.



Vasárnap 92 ezer 967 teszt elvégzése alapján 6 706 új vírushordozót azonosítottak a 9,3 milliós Izraelben, ami a teszteltek 7,4 százalékát jelenti.



Március óta 494 ezer 338-an fertőződtek meg koronavírussal. Jelenleg 69 ezer 861 aktív fertőzöttet tart nyilván az egészségügyi minisztérium honlapja. A SARS-CoV-2 vírus okozta betegségben február óta 3671-en haltak meg. Jelenleg 1715 beteget ápolnak a kórházakban, közülük 1044-en súlyos állapotban vannak, 251 embert kapcsoltak lélegeztetőgépre.