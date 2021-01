Erőszak

Mellkason szúrta saját apja a világhírű olasz DJ-t

Kritikus állapotban vitték kórházba a 33 éves Joseph Capriati olasz DJ-t, akit a saját apja mellkason szúrt egy késsel – adta hírül a La Repubblica. A lap információi szerint a zenész összeveszett a 61 éves apjával, aki a vita hevében felkapott egy konyhakést, és a fia mellkasába szúrta.



Capriatit kórházba szállították, vérátömlesztést kapott, megműtötték, de továbbra is életveszélyes állapotban van – nyilatkozta a lapnak az orvos, aki elmondta azt is, hogy a seb nagyon mélyen volt, a tüdeje közelében állt meg a kés. Az orvosok csak 48 óra múlva tudják megmondani, miként alakul az állapota.



A La Repubblica úgy tudja, hogy apa és fia között szinte a semmiből robbant a konfliktus, amelybe hamar a család többi tagja is bekapcsolódott. Capriati apját gyilkosság kísérlet gyanújával letartóztatták.



A DJ Spanyolországban él, de a koronavírus-járvány miatt hazaköltözött családjához az olaszországi Casertába. A Drumcode nevű kiadónál adja ki zenéit, neves fesztiválokon rendszeresen játszik, így például a holland Awakeningsen is – írta az Index.