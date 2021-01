Koronavírus-járvány

Meghaladta az 80 ezret a halálos áldozatok száma Nagy-Britanniában

A világ országai közül csak az Egyesült Államokban, Brazíliában, Indiában és Mexikóban van ennél több halálos áldozata a koronavírus-járványnak. 2021.01.10 03:30 MTI

Meghaladta az 80 ezret a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma Nagy-Britanniában.



A brit egészségügyi minisztérium szombat este közzétett napi összesítése alapján az elmúlt 24 órában 1035 halálesetről érkezett jelentés.



Ez azt jelenti, hogy Nagy-Britanniában a kormány számítási módszertana szerint - amely a koronavírus-fertőzés megállapításától számított 28 napon belül bekövetkező haláleseteket veszi figyelembe - eddig 80 868-an haltak meg az új típusú koronavírus okozta Covid-19 betegségben.



A világ országai közül csak az Egyesült Államokban, Brazíliában, Indiában és Mexikóban van ennél több halálos áldozata a koronavírus-járványnak.



A brit egészségügyi minisztérium adatai szerint a szombat estével zárult 24 órában országszerte 59 937 új koronavírus-fertőzést szűrtek ki, csaknem kilencezerrel kevesebbet, mint előző nap.



Az elmúlt héten csaknem minden nap messze 60 ezer felett járt az újonnan kiszűrt fertőzések száma.



Nagy-Britanniában eddig 56 millió koronavírus-tesztet végeztek és ezek közül hárommilliónak az eredménye lett pozitív.



A brit koronavírus-járvány legfertőzöttebb gócpontja jelenleg a 9 milliós London, ahol az angliai közegészségügyi hálózat (Public Health England, PHE) legfrissebb becslése szerint százezer lakosra több mint ezer koronavírus-fertőzött jut.



A brit statisztikai hivatal (ONS) más módszertannal elvégzett számításai ugyanakkor arra vallanak, hogy minden harminc londoni lakosra juthat egy fertőzött. Ez a PHE által kimutatottnál háromszor magasabb londoni koronavírus-fertőzöttségi rátát jelentene.



A járvány megfékezése érdekében a héten új korlátozások léptek életbe Anglia egész területén.



A rendelkezések alapján az Angliában élők csak a legindokoltabb esetekben - például az alapvető fontosságú cikkek megvásárlása, gyógyszerek beszerzése, orvosi ellátás vagy testmozgás céljából - hagyhatják el otthonukat, illetve akkor, ha valaki családon belüli erőszakcselekmény vagy veszélyhelyzet elől kénytelen menekülni.



Munkába is járhatnak azok, akiknek otthoni munkavégzése nem megoldható.



A munkába utazástól eltekintve azonban az engedélyezett lakhelyelhagyások esetén is mindenkinek törekednie kell arra, hogy lakóhelye közelében maradjon, és a szabadtéri testmozgást napi egy alkalomra kell korlátozni.



Az intézkedés hatálya március 31-ig tart, de előbb is visszavonható vagy enyhíthető, és a kormány a korlátozásokat kéthetente felülvizsgálja.