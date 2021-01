Így engedték be a Capitolium őrei sorra a tüntetőket az épületbe - videó

Noha rengeteg felvétel készült arról, amikor Trump-párti tüntetők ostromolták meg az amerikai törvényhozás épületét szerdán, ez a videó rendesen kiveri a biztosítékot, ugyanis többek között az itt szolgálatot teljesítő rendőröknek nagyban köszönhető, hogy az incidens során öt ember vesztette életét, köztük egy nővel és egy rendőrrel.



Ha az ide beosztott rendvédelmisek tisztességesen ellátják a munkájukat, akkor talán még tragédia sem történt volna, de azzal, hogy egyenesen szabad utat adtak a tüntetőknek, még csak meg sem próbálták őket szavakkal sem visszatartani, nagyban hozzájárultak a tragédiákhoz.

Capitol police open doors for the protestors. They stand aside and invite them inside. pic.twitter.com/OnSd3KGzz5