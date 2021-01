Koronavírus-járvány

Ausztria megerősíti a határellenőrzéseket Csehországot és Szlovákiát érintően

Ausztria szombat éjféltől megerősíti a határellenőrzéseket Csehország és Szlovákia vonatkozásában, tekintettel arra, hogy a két országban nagyon megugrott a koronavírus-megbetegedések száma az elmúlt időszakban. Ezen egyidőben a vírus új, az eddiginél gyorsabb ütemben fertőző mutációja miatt meghosszabbították a Nagy-Britanniára és Dél-Afrikára vonatkozó beutazási tilalmat a légi forgalomban.



Ausztria szombatra virradóan lezárja a kisebb határátkelőket Csehország és Szlovákia felé, és a nagyobbaknál is egyesével ellenőrzik a beutazni szándékozókat - jelentette be Karl Nehammer belügyminiszter pénteken közleményében. "Ebben a két országban - és elsősorban Csehországban - olyan magas a koronavírus megbetegedések száma, hogy Ausztria kénytelen volt lépni" - indokolta a döntést a miniszter. Aki nem vállalja a tíznapos karantént, azt visszafordítják a határon. A szigorítás azokra az ingázókra nem vonatkozik, akik osztrák munkáltatói igazolással rendelkeznek.



A belügyminisztérium adatai szerint december 19-e óta - ekkor léptek életbe a szigorúbb beutazási korlátozások - több mint egymillió határellenőrzést folytattak le, és ennek következtében 12 000 esetben tagadták meg a beutazást, illetve 72 000 embert küldtek hatósági házi karanténba.



Bejelentették azt is, hogy Ausztria meghosszabbította - az eredetileg január 10-én lejáró - beutazási tilalmat a légi forgalomban a Nagy-Britanniából és Dél-Afrikából érkező gépekre. Ezzel kívánják elejét venni a SARS2 koronavírus angol mutációja, illetve a dél-afrikai variáns további behurcolásának.



Mindeközben a kormányzat pénteken megegyezett a tartományokkal arról, hogy az oltás helyi lebonyolítását és a szervezést a kezükbe adja, csak a kiszállítást végzi saját hatáskörben. "Bonyolult eljárások, felesleges raktáron tartás és a bürokrácia nem akadályozhatja a minél gyorsabb oltási stratégiát" - mondta Sebastian Kurz osztrák kancellár a tartományi vezetőkkel tartott videókonferencia után. "Azt az oltóanyag mennyiséget, amelyet az idős- és ápolóotthonok nem használnak fel, biztosítani kell ahhoz, hogy a 80 éven felüli idősek és a leginkább rászorult csoportok mielőbb megkaphassák. És minél előbb, minél többen kapják meg az oltást, annál korábban mentesülnek a terhek alól a kórházak és az intenzívosztályok" - magyarázta a kancellár.



A soron következő tömeges tesztelésről még nincs teljes egyetértés a tartományok között, Bécs mindenesetre pénteken újra megkezdte a lakosság ingyenes és önkéntes alapon történő szűrését. A tömeges tesztelés január 17-éig tart a főváros három helyszínén előzetes bejelentkezés alapján.



Ausztriában az elmúlt 24 órában 2063 embernél igazolták újonnan a vírusfertőzést, a járvány kezdete óta 373 920 esetet regisztráltak. A koronavírusos betegséggel kórházban ápoltak száma 2371, az intenzív kezelésre szorulók 371-en vannak.

A fertőzés okozta betegség szövődményeibe az elmúlt napon 73-an haltak bele, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 6641-re emelkedett.