A WHO rugalmasságot kér a Pfizer/BioNTech két vakcinájának adagolási határidejével kapcsolatban

Biztonságos kompromisszumra van szükség a vakcinák korlátozott mennyisége és az emberi életek megmentése között - szögezte le csütörtöki sajtótájékoztatóján az Egészségügyi Világszervezet (WHO) európai irodájának a vezetője, és rugalmasságra szólított fel a Pfizer/BioNTech koronavírus elleni oltóanyagának első és második dózisa közti intervallummal kapcsolatban.



Hans Kluge hozzátette azt is, hogy egy olyan döntés, amely szem előtt tartaná a jelenlegi globális előállítási kapacitás korlátozottságát és a kormányoknak az életek mentésére irányuló kötelezettségét, csökkentené az egészségügyi ellátórendszerre nehezedő terheket is.



"Egyetlen országot vagy közösséget sem szabad az út szélén hagyni" - szögezte le Kluge, aki hangsúlyozta, a legfontosabb jelenleg az egészségügyi dolgozók és a veszélyeztetett csoportok tagjainak a beoltása.



A BioNTech német biotechnológiai vállalat és amerikai partnere, a Pfizer gyógyszergyár a héten figyelmeztetett, nincs bizonyíték arra, hogy az általuk közösen kidolgozott, két dózisban beadandó védőoltás hatékony lesz, ha nem a kísérletek során alkalmazott időben, hanem később adják be a második adagot. A közös közlemény hangsúlyozta, hogy a vakcina biztonságossát és hatékonyságát nem vizsgálták különböző adagolási határidők mellett.



Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) szerint a vakcina hatékonysága olyan kutatáson alapszik, amelynél a két adagot 19 és 42 nap közötti intervallumban adták be.



Az Egyesült Királyságban mindazonáltal úgy döntöttek, hogy az eredetileg a második dózisra félretett adagokat is beadják első dózisként, hogy minél többen, minél előbb megkapják. A második dózist 12 héttel később adják be. Az országban decemberben engedélyezték a vakcinát, és azóta több mint 1 millió adagot használtak fel belőle.



Németország hétfőn vette fontolóra, hogy a brit példát tanulmányozva késlelteti a második adag vakcina beadását, míg Dánia úgy döntött, hogy hat hétre terjeszti ki a két vakcina beadása közötti intervallumot.



Kluge aggodalmát fejezte ki a vírus Egyesült Királyságból terjedő új változata miatt is. Arra szólította fel az európai államokat, tegyenek meg mindent a terjedés csökkentése és a kontaktkutatás érdekében, kiemelve az új variáns gyors terjedési sebességét.