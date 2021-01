Szlovákia

Az anyósülésen furikázta a 3 éves gyereket a részeg férfi, barátnője bedrogozva nyitott ajtót a rendőröknek

A pozsonyi rendőrség eljárást indított egy férfi ellen, aki ittasan vezetett autót úgy, hogy egy hároméves gyerek is ült a kocsiban. 2021.01.07 17:54 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A pozsonyi rendőrök felfigyeltek fel az autósra, aki kanyarodáskor nem használta az irányjelzőt, majd minden ok nélkül gyorsítani kezdett. Miután megállították, alkoholszagot éreztek rajta, ezért megfújatták vele a szondát. A készülék 1,71 ezreléket mutatott.



Az anyósülésen egy hároméves gyermek utazott - őt is és a sofőrt is a kapitányságra szállították. Ott kiderült, hogy a gyerek a sofőr barátnőjéé, ezért megpróbálták őt elérni telefonon. Többszöri próbálkozásuk is sikertelen volt, ezért a rendőrök végül személyesen látogattak el az anya lakhelyére.



A nő jól láthatóan alkohol vagy tudatmódosító szer hatása alatt nyitott ajtót, a rendőrök megítélése alapján nem volt olyan állapotban, hogy gondoskodhasson a gyerekről. A ház sem volt megfelelő gyerek számára: nem voltak ablakai, helyiségeiben szemét és üvegszilánkok voltak.



A gyereket végül átadták a szociális gondozóknak, az autót vezető férfit pedig alkohol befolyása alatt történő veszélyeztetéssel gyanúsították meg, amiért kétéves szabadságvesztést kaphat.