Koronavírus-járvány

A szigorúbb zárlatra készülnek Izraelben

A koronavírus-járvány erősödése miatt péntektől életbe lépő szigorúbb zárlatra készülnek Izraelben - jelentette a helyi média csütörtökön.



Megteltek az élelmiszerüzletek, a szokásos hétvégi bevásárlás mellett tartós élelmiszerekkel is megtöltik bevásárlókosaraikat az emberek, a médiában pedig az új kijárási korlátozásokat ismertetik az éjfélkor kezdődő "hermetikus" zárlat előtt.



Szerdán kissé csökkent az új fertőzöttek száma az előző napok nyolcezernél nagyobb számaihoz képest, a 129 711 tesztből 7820 bizonyult pozitívnak, ami a tesztek 6,2 százalékát jelenti.



Az egészségügyi hatóságok nyilvánosságra hozták a már beoltottak második oltására vonatkozó szabályokat, mert jövő héten megkezdik az első, már december végén beoltott csoportok újraoltását a 3 hét elteltével.



A Pfizer és a BioNTech által közösen fejlesztett oltóanyag második dózisát általában ugyanazon a helyen fogják beadni, ahol az elsőt, a kórházakban, illetve a rendelőintézetekben, de aki rendelőben kapta, az jelentkezhet az azonos egészségbiztosítóhoz tartozó más rendelőintézetekben is.



Az első után 21 nappal kell beadni a második oltást, de az első adag után 35 napig megőrzik mindenki számára az oltóanyagot, és ezen időszak alatt bármikor kérni lehet a beadását. Akik az első oltás után, még védettségük kialakulása előtt elkapják a fertőzést, azokat nem oltják be a második dózissal.



Izraelben szerdán 91 300 új oltást adtak be, jelenleg a lakosság 17,5 százaléka, mintegy 1,6 millió ember részesült a koronavírus elleni oltás első adagjából. Egyelőre a hatvan évnél idősebbek, az egészségügyi és a biztonsági dolgozók és a veszélyeztetett csoportokhoz tartozók kaphatnak oltást.



Március óta 466 377-en fertőződtek meg koronavírussal. Jelenleg 64 180 aktív fertőzöttet tart nyilván az egészségügyi minisztérium honlapja. A SARS-CoV-2 vírus okozta betegségben február óta 3527-en haltak meg. Jelenleg 1488 beteget ápolnak a kórházakban, közülük 873-an súlyos állapotban vannak, 210 embert kapcsoltak lélegeztetőgépre.