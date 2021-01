Koronavírus-járvány

Lengyelországban havonta három-négymillió embert olthatnának be, de kevés a vakcina

Lengyelország logisztikailag kész arra, hogy havonta három-négymillió embert oltsanak be a koronavírus ellen, de kevés a vakcina, a kormány ezért az oltóanyagbeszerzés növelésére törekszik, még az első negyedévben - közölte csütörtökön a lengyel kormányszóvivő.



A kormány a vakcinaszállítmányok növelésére számít, a második negyedévben határozottan nagyobb lesz az érkező mennyiség, így a beoltottság mértéke is sokkal nagyobb lesz - nyilatkozott Piotr Müller kormányszóvivő a lengyel közszolgálati rádió hírcsatornájának (Polskie Radio 24).



Müller közlése szerint szerda délelőttig több mint 153 ezer embert oltottak be. A lengyelországi vakcinázási program keretében december végétől az úgynevezett "zéró csoport" - az egészségügy dolgozók, illetve családtagjaik, valamint a kórházban kezelt koraszülött csecsemők szülei - beoltása zajlik.



A szóvivő megerősítette, hogy a kormány lépéseket tesz annak érdekében, hogy már az első negyedévben több vakcinát szerezzen be a gyártóktól, de - mint Müller mondta - a megnövelt szállítmányokról jelenleg még nincs megállapodás.



Michal Dworczyk, a lengyel kormányfői hivatal vezetője kedden közölte, hogy Lengyelország az Európai Unió (EU) egyes más országaihoz, például Németországhoz hasonlóan, közvetlenül a gyártócégekkel tárgyal az európai uniós vakcinabeszerzési programon kívüli vakcinák beszerzéséről.



Dworczyk szerint a jelenlegi szerződések alapján a BioNTech-Pfizer német-amerikai vakcinából március végéig 4,6 millió adag, az amerikai Moderna cégtől 840 ezer adag, és az uniós szintű engedélyezés esetén a CureVac német cégtől 400 ezer adag érkezhet Lengyelországba, a két dózisú vakcinákból így március végéig összesen 2,9 millió lengyelt olthatnak be a hozzávetőleg 38 millió lakosú országban.