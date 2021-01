Koronavírus-járvány

Koszovóban naponta húszezer embert terveznek beoltani a koronavírus ellen

Naponta húszezer embert oltanak be Koszovóban a koronavírus ellen, miután februárban megérkezik a Pfizer/BioNTech-oltóanyagból egy nagyobb szállítmány - jelentette be sajtótájékoztatóján Avdullah Hoti kormányfő az RTS szerb közszolgálati televízió csütörtöki közlése szerint.



Hoti ismertette az oltási tervet is, mely szerint először az egészségügyi dolgozókat, a 65 évnél idősebbeket és a krónikus betegeket oltják be.



A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma csütörtökre Szerbiában 2882-vel 352 120-ra, Koszovóban 301-gyel 52 634-re, Észak-Macedóniában 619-cel 85 328-ra, Montenegróban 643-mal 50 697-re, Bosznia-Hercegovinában pedig 760-nal 114 148-ra növekedett.



A járvány halálos áldozatainak száma Szerbiában az utóbbi 24 órában 39-cel 3444-re, Koszovóban kettővel 1357-re, Észak-Macedóniában 12-vel 2571-re, Montenegróban hattal 705-re, Bosznia-Hercegovinában pedig 26-tal 4183-ra nőtt.