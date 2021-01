Koronavírus-járvány

Oltás után halt meg egy kórházi dolgozó Portugáliában

Portugáliában már tavaly év végén megkezdődött a lakosság koronavírus elleni oltási kampánya, igen megrázta az országot egy haláleset, amelyet a vakcinával hoztak összefüggésbe. December 30-án ugyanis a portói kórház onkológiai osztályának egyik műtőse megkapta az oltást, majd rá két nappal meghalt.



A műtős boncolását kedden fejezték be, az igazságügyi orvosszakértők bevonásával elkészült jegyzőkönyv megállapította, hogy "halálának nincs köze a vakcinához", de az elhunyt személyiségi jogaira hivatkozva nem hozták nyilvánosságra a halál okát. A műtős munkáltatója egyébként már január 1-én (a haláleset napján) leszögezte, hogy az "elhunyt szervezete nem mutatott semmilyen mellékhatást vagy oltási reakciót a vakcinára".



Mint ismeretes, a brit koronavírus-mutáció szakértők szerint legalább 50 százalékkal, de akár 75 százalékkal is fertőzőbb lehet a vírus többi variánsánál, és már a világ több pontján - köztük az Egyesült Államokban, Portugáliában, Dél-Koreában és Chilében is megjelent.



A 10 milliós Portugáliában eddig nagyjából 470 ezer igazolt koronavírusos esetet tartanak számon a járvány kezdete óta, ebből 80 ezer a jelenleg is aktív fertőzés. A koronavírus szövődményeibe eddig a hivatalos adatok szerint 7286-an haltak bele. A járvány napi 4-5000 körüli új esettel és napi 90 körüli halottal az elmúlt két héten tetőzött, a kormány azonban nagyon bízik az egészségügy lakossági vakcinációval kapcsolatos tapasztalataiban (Portugália Magyarországhoz hasonlóan nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedően teljesít a járványos betegségek elleni védőoltások terén), illetve a hat gyártótól megrendelt összesen 22 millió adag vakcina gyors elosztásában és beadásában - írta a Telex.