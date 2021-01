USA

Nem emelnek vádat az afroamerikai Jacob Blake-et hátba lövő kenoshai rendőr ellen

A rendőrség szerint a 29 éves férfi ellen letartóztatási parancs volt érvényben egyebek mellett szexuális bántalmazás miatt. 2021.01.06 11:54 MTI

Nem emelt vádat a kenoshai ügyészség kedden azon fehér rendőr ellen, aki az egyesült államokbeli Wisconsinban található kisvárosban még tavaly augusztusban intézkedés közben hátba lőtte az afroamerikai Jacob Blake-et, ami erőszakba torkolló tüntetéseket robbantott ki.



Sajtótájékoztatóján Michael Graveley körzeti ügyész arról számolt be, hogy a rendelkezésre álló tények és a hatályos jogszabályok alapján nem emelnek vádat sem Rusten Sheskey, sem a társa ellen.



"Teljességgel kétségbevonhatatlan", hogy Blake-nél kés volt az incidens során, amit ő maga is elismert - mondta Graveley.



Sokak szerint a mostani döntés újabb demonstrációkat válthat ki, a Chicagótól körülbelül 100 kilométerre lévő településen megerősítették a biztonsági intézkedéseket, Tony Evers kormányzó készültségbe helyezte a Nemzeti Gárdát.



Blake-et augusztus 23-án lőtték hátba négyszer a rendőrök, miközben épp autója felé tartott. Az első hírek szerint a férfi, aki ezt követően deréktól lefelé megbénult, éppen békíteni próbált két vitatkozó nőt. A rendőrség szerint a 29 éves férfi ellen letartóztatási parancs volt érvényben egyebek mellett szexuális bántalmazás miatt, és akkor is hasonló ügyben hívták ki őket, Blake-nél pedig kés volt, és ellenállt az intézkedésnek.



A lövöldözést mobiltelefonnal rögzítették, a felvétel közzététele után robbant ki a tüntetéssorozat és az erőszak. A kisvárosban lakóépületeket és boltokat gyújtottak fel. Egy tinédzser agyonlőtt két, Blake mellett és a rendőri erőszak ellen demonstráló tüntetőt.