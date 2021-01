Koronavírus-járvány

Nem engedik be Kínába a WHO kutatóit, akik a koronavírus eredetét szeretnék vizsgálni

Mély csalódottságát fejezte ki kedden az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója, amiért Kína még mindig nem adta meg a beutazási engedélyt a SARS-CoV-2 koronavírus eredetét kutató nemzetközi szakértő csoportnak.



"Ma tudtuk meg, hogy a kínai vezetők még nem véglegesítették a csoport Kínába érkezéséhez szükséges engedélyeket" - mondta genfi sajtótájékoztatóján Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz.



"Kapcsolatban állok a kínai vezetőkkel, és közöltem velük, hogy ez a küldetés rendkívül fontos a WHO számára" - mondta a főigazgató. Korábban a WHO és a kínai kormány megállapodott a küldöttség utazásában. Tedrosz közölte, hogy nemzetközi tudóscsoport két tagja már úton van, a többiek pedig nem tudnak az utolsó pillanatban utazni.



Kína 2019. december 31-én jelentette az első, "ismeretlen eredetű tüdőgyulladásos megbetegedéseket" a közép-kínai Vuhanból, ahol azóta kiderült, nem ötvenezer, hanem feltehetően félmillió, vagyis a korábbiakban közölteknél tízszer több fertőzött volt.